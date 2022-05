Obbligo vaccino fino al 31 dicembre per i sanitari

L’obbligo vaccinale è esteso fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. In questo caso la vaccinazione è un requisito essenziale per svolgere l'attività lavorativa

