Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro

Ultimi giorni per centrare l’obiettivo intermedio della campagna vaccinale indicato dal commissario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo: vaccinare il 60% della popolazione sopra i 12 anni entro luglio (l’immunità di gregge è fissata all’80% e verrebbe raggiunto entro il 31 agosto). Il contatore segna 58,4% ma al risultato si arriva con profonde differenze: per quattro Regioni già sopra la soglia, ci sono territori (Calabria, Toscana, Basilicata, provincia di Trento) che si fermano al 53% con un divario rispetto al traguardo che non si potrà colmare entro il 31 luglio.

Chi ha già raggiunto l’obiettivo

Lombardia, Lazio, Campania e Puglia hanno già centrato l’obiettivo. Tutte sono sopra il 60% di popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo di immunizzazione (la Lombardia è prima con il 62,4% ma è prima anche per percentuale di chi ha ricevuto la prima dose). Ci sono poi Molise e Marche che sono sopra la media nazionale, ora al 58,4% (31,17 milioni di persone).

Lontani dal 60%

In fondo alla classifica si ritrova invece la provincia autonoma di Trento con il 51,9% di vaccinati, 8,1 punti lontano dall’obiettivo di Figliuolo e oltre 10 se si prende a riferimento la Lombardia, prima nella graduatoria. Ma non molto meglio fanno Calabria (53%), Toscana (52,8%) e Basilicata (52,2%). L’introduzione del green pass obbligatorio dal 6 agosto per le attività sociali ha fatto crescere il numero di prenotazioni e le regioni continuano le iniziative sul territorio per aumentare l’adesione alla campagna di vaccinazione: la Liguria, per esempio, continua a organizzare “open night”. Ma, ferma al 53,6% di vaccinati, non centrerà il risultato di luglio indicato dal commissario all’emergenza coronavirus.