Obiettivo 80% over 12 vaccinati: Lombardia e Lazio più vicine, Sicilia e Bolzano in fondo

«L’obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l’80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre». Parola del commissario straordinario Francesco Figliuolo. È questo ancora l’obiettivo ufficiale del governo. Anche se la situazione epidemiologica è da mesi in evoluzione. E con la variante delta più contagiosa e capace di “bucare” il vaccino, anche se in percentuale ridotta, avanza la consapevolezza nel mondo scientifico che l’asticella per impedire la circolazione del virus dovrà essere probabilmente alzata.

I numeri attuali

Ma restando alle dichiarazioni ufficiali, l’obiettivo di Figliuolo è a portata di mano. Attualmente il 62,2% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale degli almeno parzialmente protetti con una dose è del 78,5% mentre il 69% è completamente vaccinato.

Target raggiungibile nei tempi previsti

Malgrado le vaccinazioni siano molto calate, con una media di 225mila somministrazioni settimanali, con il ritmo attuale, in base ai calcoli di Lab24, ci vorrebbero 1 mese e 5 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo sarebbe raggiunto proprio il giorno 30 settembre 2021. Esattamente in linea con le previsioni del governo.

Lombardia e Lazio in testa

Ma quali sono le regioni più avanti, che trainano la volata, e perciò più vicine a quota 80 per cento? Sempre base alle elaborazioni di Lab24 su dati del governo (aggiornate al 25 agosto) la classifica dei vaccinati over 12 su base regionale non è molto diversa da quella stilata considerando l’intera popolazione.

In testa ci sono infatti sempre Lombardia e Lazio, con il 74 e il 73,8 per cento di vaccinati (doppia dose o monodose J&J). Nelle due regioni sono state immunizzate rispettivamente 6,6 milioni e 3,8 milioni di persone. I non vaccinati (senza nemmeno una dose) in Lombardia sono il 17,9% (1,6 milioni) mentre nel Lazio ammontano al 19,2% (987mila). Al terzo posto la Puglia con il 71,9% di over 12 vaccinati (oltre 2,5 milioni di persone).