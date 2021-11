«Obiettivo un milione di visitatori e nuovi parchi del cibo all’estero»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I numeri non sono ancora quelli cui ambiamo, ma il trend è promettente. Come per tutti gli experience park innovativi ci vuole tempo per tarare la formula giusta e affermarsi tra il pubblico, ma l'idea che ha generato Fico è vincente e siamo già in contatto con diversi interlocutori internazionali per aprire all'estero nei prossimi anni nuove Disneyland del cibo italiano, dove assaporare divertendosi la biodiversità e la ricchezza della nostra filiera agroalimentare». Non c’è stanchezza nelle parole di Stefano Cigarini, attuale ad della “cittadella” del food tricolore Fico Eatalyworld di Bologna, nonostante i su e giù da Roma, dove continua a gestire anche Cinecittà World e nonostante lo scotto sui conti e le ambizioni di Fabbrica italiana contadina aggravato dall'emergenza sanitaria.

Dal 22 luglio, data della riapertura di Fico, dopo 5 milioni di investimenti e sei mesi di cantieri, come sta andando?

Il numero dei visitatori sale di settimana in settimana in modo costante e mi conferma che siamo sulla strada giusta. La nuova formula con cui abbiamo riaperto, con spazi ridotti a un terzo (80mila coperti e 40mila scoperti), un biglietto unico di ingresso (10€, dimezzato la sera) e aperture dal giovedì alla domenica dalle 11 di mattina fino alle 10 di sera infrasettimana e fine a mezzanotte il sabato, risponde alla sfida di fare di Fico un parco divertimenti, dove scoprire il cibo con un esperienza giocosa ed emozionante. Siamo passati dai 6mila biglietti staccati a luglio, ai 28mila di agosto e 32mila di settembre. Per questo mese di ottobre contiamo di superare i 45mila ingressi.

Restano una chimera i 6 milioni di visitatori l'anno promessi da Oscar Farinetti inaugurando il parco nel 2017?

I parchi vanno giudicati su lustri e decenni e non su mesi o anni, soprattutto se hanno un format innovativo, sono luoghi che hanno tempi di penetrazione lunghi sul mercato, Fico di fatto è ancora una start-up. Se fermo la gente per strada e chiedo i nomi di parchi divertimento mi citano Gardaland che esiste da mezzo secolo e nei primi tre anni di attività faceva numeri disastrosi. Cinecittà World era messo peggio quando fui chiamato a metà 2016: aveva 31 milioni di euro di perdite e poco meno l'anno prima, numeri da portare i libri in tribunale; e non aveva neppure una rete istituzionale alle spalle a sostenerlo come ha Fico a Bologna. Eppure in quattro anni è passato da 32° a quarto parco divertimenti in Italia dopo Gardaland, Mirabilandia e Leolandia con il bilancio in utile.