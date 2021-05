Obiettivo riforma fiscale, tracce di un metodo nuovo per un ricambio necessario

4' di lettura

La riforma fiscale è ancora tutta da scrivere. Ma per la prima volta comincia almeno a cogliersi un percorso, una formula che consentirà di definire prima i princìpi e poi i contenuti specifici del fisco del futuro. Non conosciamo in dettaglio i macro-temi sui quali si vorrà e si potrà intervenire, tranne quelli indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): la riforma dell’Irpef, con «il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo e di ridurre gradualmente il carico fiscale, preservando la progressività e l’equilibrio dei conti pubblici»; un ripetuto impegno sul contrasto dell’evasione fiscale, anche attraverso il potenziamento dell’amministrazione, con l’inserimento di nuove professionalità e l’utilizzo di strumenti innovativi; il riordino della giustizia tributaria, di alcuni aspetti del sistema della riscossione dei tributi e poco altro ancora, tra cui l’auspicio di uno “sfoltimento” della legislazione fiscale.

Non sappiamo, però, quale sarà la reale ampiezza del riordino, né la sua tempistica, le fasi di attuazione o le risorse che saranno messe a disposizione. Eppure, come accennato, ora si può intravedere un metodo. Che, in definitiva, altro non è che quel “metodo Draghi”, già utilizzato dal presidente del Consiglio in svariati ambiti – si pensi alle scelte sulle riaperture o a quelle sui nuovi sostegni economici – per scongiurare lo stallo di fronte alle molte incompatibilità tra le forze di maggioranza: massima disponibilità alla condivisione e al confronto, spazio per la mediazione, ma poi occorre la sintesi. Non si può stare fermi, è necessario procedere rapidamente (e possibilmente compatti).

Nessuna forza politica deve auto-attribuirsi il successo di determinate scelte o iniziative, per non alimentare la tendenza a una sorta di campagna elettorale permanente. E non sono gradite “fughe in avanti” da parte dei leader dei partiti: lo si è visto bene, proprio in ambito fiscale, sulla proposta di Enrico Letta per la revisione dell’imposta di successione, ma lo stesso era accaduto in precedenza sulla battaglia condotta da Matteo Salvini per l’abolizione/spostamento del coprifuoco.

Il “metodo”, inoltre, non trascura il coinvolgimento fattivo del Parlamento: nel caso della riforma fiscale, Draghi ha più volte richiamato l’importanza dei lavori in corso presso le Commissioni Finanze di Senato e Camera, da mesi impegnate nell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef e altri aspetti del sistema tributario.

Tra poche settimane, dopo l’audizione del ministro dell’Economia, Daniele Franco, le Commissioni saranno chiamate al non semplicissimo compito di redigere un documento finale, possibilmente unitario, che il Governo si è impegnato a considerare quando dovrà predisporre il disegno di legge delega che sarà presentato entro fine luglio. Per altro, anche nella fase successiva, dopo l’approvazione della legge delega da parte delle Camere, la Commissione di esperti che sarà nominata dal Governo e che dovrà scrivere concretamente la riforma fiscale, lavorerà – lo ha ricordato recentemente lo stesso Draghi – in stretto contatto con il Parlamento.