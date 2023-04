«Obiettivo rinascita 2023», un convegno sulla messa a terra del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si terrà giovedì 13 aprile dalle 9.30 alle 13.20 presso l’Auditorium Giorgio Squinzi in Assolombarda il convegno «Obiettivo rinascita 2023. La messa a terra del Pnrr» del Sole 24 Ore. Nel corso dell’incontro si parlerà di obiettivi raggiunti e obiettivi da raggiungere del Piano nazionale di ripresa e resilienza: il punto della situazione, una panoramica sullo stato delle cose raccontata da Giorgia Aresu Partner di Kpmg e sulla situazione che si è creata nei cantieri tra il nuovo Codice degli Appalti e il rincaro delle materie prime in un colloquio con la presidente Ance, Federica Brancaccio.

Si parlerà anche di come le Pmi possono accedere ai fondi. A spiegarlo sarà Luisella Altare, responsabile Corporate Italia Unicredit portando case history aziendali. Sei sono le missioni e verranno discusse una per una. Si parte con la prima missione sulla strada verso la banda ultralarga e il 5G spiegata da Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Ne discutono il presidente Cnit e Fondazione Restart, Nicola Blefari Melazzi e il direttore di Vodafone Business, Lorenzo Forina. La seconda missione riguarda la rivoluzione green contro la crisi energetica e a discuterne saranno Paolo Gallo, ad e dg Italgas, Giorgio Graditi, dg Enea, Stefano Granella, Chief strategy & Growth a2a e Gelsomina Vigliotti, vice presidente Bei.

Per la terza missione a parlare delle infrastrutture in cantiere che garantiscano una mobilità sostenibile e sicura saranno Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, e Thomas Baumgartner, presidente Anita. La quarta missione sul rilancio della ricerca e dell’università sarà presentata da Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino. La quinta missione sviscera il tema delle nuove opportunità professionali nel quadro della parità di genere, con l’intervento di Claudio Durigon, sottosegretario ministero del Lavoro e una riflessione di Francesca Romana Recchia Luciani, docente di Ricerca e Innovazione Umanistica, all’Università di Bari.

La sesta missione è sulla sanità da salvaguardare e modernizzare. Intervengono Andrea Costa, esperto di strategie di attuazione del Pnrr del Ministero della salute, Enrico Coscioni, presedente Agenas e Valentino Confalone, ad e country president Novartis Italia. Si passa poi alla Finanza agevolata e Pnrr con l’intervento del presidente Gruppo Finservice, Guido Rovesta e si chiude con la discussione su quali strumenti potrà contare l’Italia fra Mes, Pnrr, eventuali eurobond, riforma del patto di stabilità e di crescita Ue con l’intervento di Stefano Micossi, consulente per le strategie e le policy Assonime. Ad aprire i lavori sarà il direttore Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. Partner dell’evento sono Ferrovie dello Stato Italiane, Kpmg, Novartis, UniCredit, mentre Official Partner sono a2a, Ance e Italgas.