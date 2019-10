Migranti, obiettivo Tunisia: con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi

Tunisia, massima priorità

Incrociando i dati degli sbarchi del Viminale aggiornati a oggi con i paesi definiti “sicuri” si nota come il decreto riguarda la prima nazionalità oggi per sbarchi (Tunisia, 2.232 dal 1° gennaio 2019 al 4 ottobre) e la terza (Algeria, 780). L’obiettivo vero del provvedimento, non dichiarato ma possibile, è proprio la Tunisia: i suoi migranti verso l’Italia sono il 28% del totale. Un continuo di imbarcazioni con decine di naufraghi, ma anche molti cosiddetti “sbarchi fantasma”, piccole barche che approdano sulle coste italiane e a volte riescono a sfuggire ai controlli. A questo punto le intese già in atto con Tripoli andranno rilanciate.

Indispensabili gli accordi bilaterali

Con la Tunisia da tempo è in corso un patto per l’invio fino a due voli charter a settimana, per un massimo di 40 migranti per volo. Procedura tuttavia spesso disattesa; a volte non si riescono a raggiungere i numeri previsti, non mancano difficoltà perfino a reperire le compagnie disponibili. Adesso i tunisini richiedenti asilo dovranno dimostrare, appunto, atti personali di persecuzione; in ogni caso per gli sbarchi dai “Paesi sicuri” il decreto prevede una procedura accelerata per le commissioni e, in caso di diniego della domanda, secondo fonti del Viminale potrebbero bastare 45 giorni per rispedire in Tunisia i migranti. Per gli altri Stati della lista l’effetto di contenere i flussi potrà essere misurato dalla percezione della stretta decisa dall’Italia. E, soprattutto, dagli accordi bilaterali: se non ci sono, i rimpatri diventano molto problematici.

Dubbi nel Pd, l’ex prefetto Morcone: «Con Minniti stop alla lista»

Il decreto Di Maio sta suscitando dubbi e perplessità nel Partito Democratico. Si sollevano anche le organizzazioni non governative. Osserva Mario Morcone, ex capo di gabinetto del Viminale e oggi direttore del Cir, Consiglio italiano per i rifugiati: «Se ne è discusso per anni. Ma fino a Marco Minniti il tema dei Paesi Sicuri è sempre stato rifiutato al ministero dell’Interno. È a tutti gli effetti una restrizione inaccettabile dei diritti. E tutta da dimostrare, aggiungo, la sua efficacia». Spiega il prefetto: «Francia e Germania hanno già la lista ma fanno quasi lo stesso numero di rimpatri dell’Italia. Senza accordi bilaterali i rimpatri sono impossibili. E non vorrei, poi, che al momento dello sbarco si dicesse ai migranti di quei Paesi che non possono proprio fare la domanda: sarebbe molto grave». Secondo Morcone «stupisce l’esito politico evidente di questo decreto. Le associazioni non hanno insistito a chiedere l’abrogazione dei decreti Salvini. Ma vederne ora l’attuazione pratica lascia attoniti e amareggiati».