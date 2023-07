Ocado vola alla Borsa di Londra dopo una semestrale migliore delle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Ocado festeggia alla grande alla Borsa di Londra, dopo avere annunciato conti migliori delle attese, in particolare un Ebitda positivo nel primo semestre e avere confermato le previsioni finanziarie per il 2023. Il titolo del supermercato britannico online e fornitore globale di tecnologia per l’e-commerce alimentare mette a segno un progresso del 13% circa. Si tratta della migliore performance dell'indice Stoxx Europe 660. Nel dettaglio. Ocado ha realizzato ricavi per 1,37 miliardi di sterline nel semestre al 28 maggio, in crescita del 9%, grazie in particolare al maggiore apporto della divisione Technology Solutions (+59% a 198 milioni) e con una crescita più contenuta in Ocado Retail a 1,17 miliardi (+5%) e nella logistica (+1,7% a 335 milioni). L’Ebitda è positivo per 16,6 milioni contro un dato negativo per 13,6 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, grazie a Technology Solutions (5,9 milioni da -59 milioni) e Ocado Logistics (14,6 milioni), mentre Ocado Retail ha registrato un dato negativo per 2,5 milioni da +31,3 milioni. La perdita ante imposte è negativa per 289 milioni (da -211 milioni), risentendo principalmente di svalutazioni e ammortamenti per 192 milioni (da 157 mln) e di oneri straordinari per 77 milioni (da 7 milioni) , oltre che di perdite valutarie per 5 milioni (da +8 milioni). Il flusso di cassa è ancora negativo, ma in miglioramento di 108 milioni a -288 milioni e la liquidità è “forte” a 1,3 miliardi. Il gruppo ha inoltre dichiarato che non ci sono variazioni rispetto alle previsioni finanziare annunciate lo scorso febbraio, in occasione della presentazione dei conti annuali, ovvero di ricavi in crescita del 40% per il settore Technology Solutions con un Ebitda positivo, di ricavi stabili per Ocado Logistics con un Ebitda di circa 25 milioni e di una crescita di circa il 5% per i ricavi di Ocado Retail con un Ebitda “marginalmente positivo”. Il gruppo “ha fatto buoni progressi nel corso degli ultimi sei mesi”, ha commentato il ceo e co-fondatore Tim Steiner. Ocado ha battuto le previsioni di Ebitda e di flusso di cassa nel primo semestre, scrivono gli analisti di RBC Capital Markets in una nota di ricerca. A 16,6 milioni l’Ebitda ha infatti superato nettamente il consensus del mercato che puntava a una perdita di 22 milioni di sterline, mentre il deflusso di cassa sottostante è stato di 288 milioni di sterline rispetto alla previsione di RBC di 337 milioni di sterline. Fondato a Londra nel 2000 da due ex consulenti Goldman Sachs, Ocado oltre ad avere una piattaforma online dei propri prodotti, gestisce l'e-commerce anche per altre catene di alimentari. Ha una partnership con Marks & Spencer in Ocado Retail.