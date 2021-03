Occasione di crescita con una nuova governance Segretario Fiom Piemonte

Pierangelo Decisi. Vicepresidente Anfia Componenti

Segretario Fiom Piemonte

2' di lettura

Manager capaci a capo dei brand e importanza per ogni marchio. Per Pierangelo Decisi, imprenditore dell’automotive e vicepresidente di Anfia Componenti l’operazione Stellantis promette bene. «Sono convinto che il futuro per chi è fornitore di uno di questi brand darà la possibilità di crescere e cogliere nuove opportunità».

Gli stabilimenti italiani che ruolo giocheranno?

Loading...

Ho apprezzato moltissimo il fatto che come primo atto il ceo Tavares abbia visitato gli stabilimenti italiani e non viceversa. Da industriale dico che in un mondo che sta cambiando molto, le imprese italiane avranno molte opportunità da cogliere, concrete e di business, ma anche di nuove alleanze ed aperture a nuove regioni.

La componentistica italiana ha un problema di dimensionamento e di governance?

Nel Gruppo Stellantis la divisione tra azionisti e manager si è compiuta, come dovrebbe essere nelle grandi aziende. Spero che i nostri industriali capiscano che se vogliono bene alle loro aziende, che spesso sono le loro creature, devono imparare quanto sia importante impostarle in maniera da andare avanti senza di loro e senza membri della famiglia. Se vogliamo far crescere le aziende non è detto che dobbiamo controllarne il 100%. Serve imboccare la strada della divisione netta tra azionisti e manager, altrimenti non sapremo cogliere questo momento e sfruttare una possibilità di crescita per l’Italia.