Occhi (e occhiali) in primo piano nella Giornata Mondiale della Vista

Coco Chanel amava dire che “nessun uomo riesce a farti sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri”. Anche quando si tratta di occhiali da vista, lo stile è tutto. Ecco allora come si può rivisitare il classico: una montatura quadrata in acetato tartaruga, compatibile con lenti monolocali e progressive (Chanel Eyewear M 350 €).

Chanel Eyewear.

Per chi ama la semplicità del “less is more”, che non è mai banale né tantomeno facile, una montatura leggera in acetato bicolore disponibile in 15 varianti di colore (Barton Pereira, fatto in Giappone, 405 €).