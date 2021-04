Occhi in primo piano: è tempo di rivolgere l'attenzione alle ciglia, per allungarle e rinforzarle

3' di lettura

Un battito di ciglia è la più piccola unità di misura del tempo condiviso. Forse per questo, quando ne resta una tra le dita, si esprime un desiderio. Lo psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati apre con questa osservazione il suo bel libro sul materno: “Lei si era accorto che i bambini nascono senza ciglia? Nel tempo dell'allattamento, nel viso a viso insistente, esclusivo, la madre aspetta, di giorno in giorno, nel tempo infinito di ora in ora, che crescano le ciglia sugli occhi prima implumi del suo nato. Quanto pesa una ciglia? Forse quanto l'alito di fiato che si emette per pronunciare un nome. Che pensasse a questa unità di peso il suo Lacan quando parlava dell'interesse particolareggiato che muove le cure materne?”. È il frammento di una lettera personale e parla di quell'attenzione così precisa e singolare che forma l'identità di ciascuno di noi nella relazione. “Una cura che ama il particolare più particolare del soggetto. Perché non esiste amore per la vita così come non esiste amore dell'universale”, spiega Recalcati. “Esiste solo l'amore per l'uno per uno, amore per il nome proprio. Mai cura della vita in generale, ma sempre e solo cura di una vita particolare”.

Se le ciglia sono così interessanti da diventare materia di osservazione psicoanalitica, non sono meno importanti nella definizione dei tratti identitari ed estetici del viso. Incorniciano lo sguardo, gli danno profondità e intensità, oltre a proteggere gli occhi. Fondata nel 2006, RevitaLash è partita con un solo prodotto, tutt'oggi iconico per la sua efficacia di cura e ricrescita: un siero messo a punto da Michael Brinkenhoff per l'adorata moglie Gayle, nel periodo in cui affrontava le sue terapie anticancro. Si tratta di un balsamo leggero, che si applica con un pennello sottile sulla linea delle radici: sviluppato da un medico, la sua tecnologia è stata brevettata e ha due punti di forza, il BioPeptin Complex® a base di peptidi, biotina, lipidi ed estratto di tè verde che serve a prevenire le rotture, la caduta e la fragilità, e gli estratti di ginseng e swertia japonica, che hanno una funzione antiossidante e protettiva. Se si usa tutti i giorni per un mese, il risultato è visibile a occhio nudo perché allunga, rinforza e incurva le ciglia fino a 17 gradi in più rispetto alla normale curvatura, rendendole più folte e più flessibili.

La dimensione di cura si estende anche all'azione del trucco, che da tempo non si esaurisce più in un gesto temporaneo migliorativo dell'aspetto, ma costitutivo della salute. Va in questa direzione la novità maquillage di Sisley Paris, un mascara soin che rende, applicazione dopo applicazione, le ciglia più spesse e resistenti. So Stretch è il quarto capitolo dedicato allo sguardo dalla maison francese dopo So Intense, per valorizzare le ciglia, So Curl per incurvarle, So Volume per infoltirle. Il nuovo prodotto è una sorta di guaina avvolgente e modellante, che agisce nel tempo su lunghezza e vitalità. I principi attivi sono l'estratto di rosa damascena e l'olio di ricino per ammorbidirle e renderle vellutate al tatto, e un cocktail di provitamina B5, arginina, peptide vitaminizzato e ceramide-like che agisce sia sulla crescita sia sull'ancoraggio. In questo modo all'effetto cosmetico - i colori disponibili sono Deep Black, Deep Brown e Deep Blue - si unisce l'effetto nutriente e curativo.

Che gli occhi vedano e siano visibili, punto d'incontro fra soggetto e oggetto, è uno dei grandi misteri sensibili che rende l'ombra delle ciglia tanto importante. Nella lingua giapponese c'è una parola per dire il frammezzo, l'interstizio, la distanza e insieme la prossimità sottile che separa ciò che è contiguo: Ma. È un soffio, una pausa minima, una sospensione: forse l'espressione più vicina al nostro battito di ciglia. Si presenta come un trattamento di bellezza volumizzante, che colora le ciglia, separandole e allungandole, Perfect Lash Mascara di Clé de Peau Beauté. Il programma di virtual makeup del sito consente di provarlo e visualizzarlo direttamente su di sé. L'applicatore ha una forma squadrata che ordina con precisione ogni singola ciglia, dalla base alla punta, proteggendola e illuminandola, una per una. Lo si diceva all'inizio con le parole della psicoanalisi: non c'è vera cura, se non è cura del particolare.