Occhi puntati su Fila dopo il +70% della controllata Doms alla Borsa di Bombay

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Occhi puntati su Fila sul FTSE MIB, dopo il debutto stellare della controllata indiana Doms alla Borsa di Bombay. Il titolo di Doms, produttore di matite e gomme, è balzato di oltre il 70% scambiato a 1.400 rupie, un prezzo superiore a quello di emissione di 790 rupie, con l’indice Bse in calo. Dopo una vendita di oltre 8 milioni di azioni, la quota di Fila in Doms «è del 30,6% - spiegano gli analisti di Equita - Considerando quindi una capitalizzazione dell’azienda che attualmente si aggira intorno a 1 miliardo di euro, calcoliamo un controvalore della partecipazione di Fila di circa 290 milioni», rispetto al prezzo dell’Ipo stimato di 160 milioni di dollari.

«Il forte incremento del titolo Doms sta facendo emergere il valore nascosto della partecipazione – concorda anche Intermonte - in un mercato indiano, atteso crescere in maniera significativa, trainato dall’aumento della popolazione e dagli incentivi statali nelle attività pertinenti l’educazione e la formazione scolastica». Per il 2024 Banka Akros stima per il Gruppo italiano vendite per 648,5 milioni, un Ebitda Adj del 15,8% e un utile netto Adj di 49,8 milioni di euro, con «una riduzione del debito di circa 45 milioni di euro, considerando il ricavato della vendita delle azioni Doms». Sulla base di queste nuove stime, la casa d’affari fissa «un prezzo obiettivo di 11,40 euro per azione e una raccomandazione Buy» per il titolo.