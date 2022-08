Occhi al sole, come scegliere gli occhiali (e le lenti) più adatti per proteggersi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante l'estate si vive all'aria aperta, soprattutto durante le vacanze. Non è solo importante proteggere la pelle dai raggi solari, ma anche i nostri occhi con lenti idonee e certificate: i raggi UV e le alte temperature possono rappresentare un problema per le nostre finestre sul mondo. La luce intensa, la polvere, la sabbia, il vento, l'acqua salata, sono alcune delle aggressioni che possono compromettere la salute degli occhi.

«Alcuni fastidi, come il bruciore causato dall'acqua di mare e dal cloro, o l'arrossamento dovuto al sole, sono facilmente curabili, ma ce ne sono altri che si manifestano sul lungo tempo, come per esempio la cataratta, che può presentarsi anche in giovane età a causa di un'eccessiva esposizione della retina ai raggi UV senza la protezione di occhiali da sole certificati - dice Franco Spedale, direttore dell'Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell'Oculistica dell'Ospedale Chiari ASST Franciacorta -. I raggi UV sono infatti il principale fattore di rischio per gli occhi e sono responsabili di numerose malattie, alcune gravi come i tumori della regione orbitaria. È quindi importante stare al sole proteggendosi con lenti idonee e certificate. Le lenti devono bloccare i raggi fino a 400nm., perché tra i 380 e i 400nm. c’è una zona importante di radiazione che può essere tossica per l’occhio».

Gli occhiali e le lenti per gli sportivi

Le radiazioni UV sono sempre presenti nell'aria e colpiscono i nostri occhi con ogni condizione di luce, anche quando il cielo è nuvoloso. Gli sportivi devono essere ben equipaggiati anche con gli occhiali da sole per avere una visione e una protezione ottimale. L'azienda tedesca Zeiss Vision Care, leader nel settore dell'ottica, ha messo a punto lenti ideali per le montature sportive avvolgenti, con un'ampiezza e una curvatura ottimale senza distorsioni, grazie al controllo delle aberrazioni ottiche. Queste lenti combinano elementi come la polarizzazione, la specchiatura e bloccano totalmente i raggi UV fino a 400 nm. Per gli sport acquatici , come vela, surf, kite-surf, sono richieste delle lenti che proteggono dal riverbero e dalla luce diretta. Per gli sport con la palla meglio scegliere delle lenti che diano una percezione della profondità e del movimento, mentre per gli sport all'aperto, come il ciclismo e il pattinaggio su strada, meglio scegliere delle lenti che assicurino una protezione completa contro il flusso d'aria, gli insetti e i sassolini. Gli occhiali di ogni giorno non vanno bene perché non sono avvolgenti e scivolano, quelli da sport devono fornire una protezione completa dai raggi solari, avere lenti con una colorazione che migliori il contrasto ed essere regolati in modo corretto per una stabilità ottimale durante i movimenti.

I 5 consigli per mantenere occhi sani al sole

Non basta solo indossare gli occhiali da sole per proteggere i nostri occhi, ma in estate è importante seguire cinque semplici consigli per mantenere i nostri occhi in salute. «La prima regola è quella di non guardare mai il sole in maniera diretta, nemmeno all'alba o al tramonto, quando sembra più debole, perché comporta rischi all'occhio, come fotocheratiti o congiuntiviti - spiega Dario Di Lorenzo, ottico-optometrista a Milano -. La seconda regola è di proteggere le palpebre e gli occhi dai raggi solari. Ricordiamoci che le palpebre sono molto delicate e normalmente in questa zona non si applica la crema solare e quindi è consigliato tenere gli occhiali da sole durante l'esposizione. La terza regola è quella di assicurarsi che le proprie lenti da vista o da sole, assicurino una protezione completa dai raggi solari. È consigliato indossare occhiali scuri e di tipo fasciante quando si esce in pieno sole. La quarta, riguarda l'uso prolungato delle lenti a contatto: se si va al mare o in piscina sarebbe meglio non utilizzarle, il rischio che le lenti siano contaminate da funghi e batteri è alto. Nel caso, fare uso solo di lenti a ricambio giornaliero ed aiutarsi con sostituti lacrimali idonei anche per i non portatori di lenti a contatto perché caldo e vento possono generare secchezza oculare. L'ultima regola è quello di non affidarsi mai al fai-da-te: polvere, sabbia, creme, acqua salata sono alcuni degli agenti che possono irritare gli occhi. In caso di infiammazioni o arrossamenti rivolgersi al proprio medico, evitando i rimedi casalinghi».

Gli occhiali e la barba giusti per il viso maschile

Gli abiti possono valorizzare il nostro corpo, ma gli occhiali possono dare quel tocco in più al nostro viso. Fabbricatorino, marchio storico dell'occhialeria italiana e Barberino's, la catena di barbershop italiana, hanno stilato dei consigli per scegliere le montature e i tagli/barba più adatti secondo il proprio tipo di viso. Viso a triangolo inverso o a cuore? Meglio optare per occhiali tondi o dalle linee morbide e proporzionate con la grandezza della propria fronte. Per la barba è consigliata quella da hipster, a metà tra una barba curata e una incolta. Viso tondo? Meglio puntare su montature allungate verso l'esterno o squadrate. Il taglio consigliato è corto ai lati e più voluminoso nella parte superiore. Viso ovale? Vanno bene tutte le montature, mentre per l'ovale allungato meglio un occhiale dalle forme addolcenti, nel caso della barba l'ideale è una soluzione piena e ben definita. Viso a triangolo e squadrato? In entrambi i casi bisogna ammorbidire i lineamenti attraverso montature dalle forme stondate, per il volto squadrato è consigliata una montatura ovale o tonda. Su questo tipo di viso sta bene la barba hollywoodiana, dallo stile creativo, indossata dai divi del cinema.