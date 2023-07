Occhialeria, nel 2022 produzione oltre 5 miliardi (+22%). Per il 2023 cauto ottimismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le esportazioni continuano a trainare la crescita dell’occhialeria italiana. Tra gli industriali del settore, riuniti all’assemblea dell’Anfao (l’associazione di Confindustria che li rappresenta), dopo i risultati a due cifre del 2022, è emerso un cauto ottimismo per quest’anno. Il presidente Anfao, Giovanni Vitaloni, spiega che «considerando il contesto generale, è molto probabile che il prosieguo del 2023 sia per le nostre esportazioni meno brillante, sebbene, approfittando anche della debolezza dell’euro, potrà comunque crescere in valore. Stiamo raccogliendo, infatti, dalle nostre aziende un sentiment meno positivo rispetto agli ordinativi in generale. La questione centrale di questo rallentamento è imputabile prevalentemente all’aumento dei costi generalizzato che le aziende non riescono più ad assorbire internamente».

La crescita del 2022

Nell’analisi dei dati del 2022 è emerso che l’occhialeria italiana ha ottenuto risultati brillanti sui mercati internazionali, ma le tensioni inflazionistiche e l’incertezza hanno pesato sul mercato interno e sui margini. La produzione italiana ha comunque superato i 5 miliardi (5,08) di euro, con un incremento del 22% rispetto al 2021. Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, sono cresciute del 21% rispetto al 2021, raggiungendo 4,88 miliardi di euro. Se il saldo totale dei produttori è sceso di circa 2 punti percentuali, attestandosi a 830 aziende a livello nazionale, i perimetri occupazionali del settore sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2021 con 18.250 addetti.

Il primo trimestre del 2023

Nel primo trimestre del 2023 le esportazioni del comparto hanno una variazione tendenziale ancora a due cifre rispetto al primo trimestre del 2022: +16,7% in valore a 1 miliardo e 388 milioni. La performance migliore è quella che si osserva per le montature (+20,4%), ma anche le esportazioni di occhiali da sole non hanno perso lo slancio del 2022 (+15,9%). Quanto alle aree geografiche Europa cresce del 15,1%, l’America del 10,9%, e l’Asia +39,1%. Attualmente la previsione per il primo semestre del 2023 è di una crescita dell’export che si attesti attorno all’8% rispetto allo stesso periodo del 2022.