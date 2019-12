Occhiali, Safilo acquista la californiana Blenders Eyewear La società italiana rafforza il business sul mercato americano rilevando una società giovane, nata nel 2012, e fortemente digitalizzata di Redazione Economia

(Adobe Stock)

Safilo scende in campo nel risiko globale dell’occhialeria con l’acquisto del 70% della californiana Blenders Eyewear, valutata complessivamente 90 milioni di dollari: la quota è stata rilevata direttamente dal fondatore e proprietario dell’azienda, Chase Fisher, che rimarrà ceo della società di San Diego. Chase Fisher manterrà la proprietà della rimanente partecipazione pari al 30% delle quote che, in base alle previsioni contrattuali, è soggetta ad usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Con questa operazione Safilo rafforza il business sul mercato americano, e soprattutto sul segmento più importante centrato su ecommerce, B2C e omni-channel.



Forte del rinnovo anticipato dell’accordo per la produzione e fornitura di montature da sole e da vista a marchio Gucci, maison di punta di Kering , Safilo finanzierà l’acquisizione con disponibilità di cassa e linee di credito, e tramite un finanziamento da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da Hal Holding, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell'operazione.

Ecosistema digitale

Blenders Eyewear «arricchirà il nostro portafoglio di marchi di proprietà apportando un business innovativo e in rapida crescita, incentrato su ecommerce, D2C e omni-channel, focalizzato sugli Stati Uniti, che restano per noi un mercato chiave». Così Angelo Trocchia, ad di Safilo, ha commentato l’acquisizione della società californiana che produce occhiali destinati, in particolare, a Millenials e Z Generation. «Blenders - ha aggiunto - è ancorato all’ecosistema digitale dei giorni nostri e sta riscuotendo un notevole successo sui social media. Con Blenders ci prefiggiamo di accelerare la nostra strategia di e-commerce e omni-channel, sfruttando il Dna digitale di quest'azienda, la notorietà del marchio tra le nuove generazioni e le comprovate competenze del suo team che, coniugate con le capacità di Safilo, ne consentiranno una rapida espansione a livello globale».

Stile Millennials

Nel 2019 Blenders Eyewear, fondata a San Diego nel 2012, prevede di realizzare vendite nette per circa 42 milioni di dollari, tutte negli Usa (+40% sul 2018), con una tasso di crescita (cagr) a 3 anni del 175%. Il 95% del fatturato è generato attraverso piattaforma B2C. Gli occhiali Blenders Eyewear, spiega Safilo, «si ispirano allo stile di vita attivo della California», con un prodotto caratterizzato da un buon rapporto qualità/prezzo che attira l'attenzione in particolare di Millennials e Generazione Z.