Occhio ai prezzi irrisori e ai contatti fuori piattaforma, il vademecum della Polizia per acquisti online sicuri

Una guida per la protezione dello shopping natalizio on line con alcuni consigli utili e pratici

Diffidare di un oggetto in vendita a prezzi irrisori, non fidarsi di chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di annunci, chiedere sempre al venditore maggiori informazioni su quel che si vuole acquistare (soprattutto se le foto sembrano troppo belle per essere vere). Sono alcuni dei suggerimenti contenuti nella guida sicura per gli acquisti in rete messa a punto della Polizia alla vigilia dello shopping natalizio. Consigli che saranno disponibile sul sito della Polizia, sul portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it e sulle relative pagine facebook e twitter.

Aggiornare software e browser

Nel vademcum, la polizia postale invita innanzitutto ad utilizzare software e browser completi e aggiornati, per avere sempre un buon antivirus aggiornato, e poi a dare la preferenza per gli acquisti a siti certificati o ufficiali, a leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti, a controllare che il sito abbia gli stessi riferimenti di un vero negozio: dunque partita Iva, numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e atri dati per contattare l’azienda. I dati fiscali sono facilmente verificabili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Smartphone o tablet: app ufficiali dei negozi online

Se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, si consiglia di utilizzare le App ufficiali dei relativi negozi: un accorgimento che permette di evitare i rischi finire su siti siti clone che potrebbero catturare i dati finanziari e personali inseriti per completare l’acquisto.



Meglio carte di credito ricaricabili

Sarebbe opportuno, dice ancora la Polizia postale, utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili. Bene tenere presente inoltre che per completare una transazione d’acquisto sono sufficienti pochi dati : numero di carta, data di scadenza della carta ed indirizzo per la spedizione della merce. Dunque, se un venditore chiede ulteriori informazioni probabilmente cerca di impossessarsi di dati personali (numero del conto, PIN o password) che, invece, non vanno divulgati. Al momento di concludere l’acquisto, la presenza del lucchetto chiuso in fondo alla pagina o di “https” nella barra degli indirizzi sono ulteriori conferme sulla riservatezza dei dati inseriti nel sito e della presenza di un protocollo di tutela dell'utente, ovvero i dati sono criptati e non condivisi.

L’insidia del phishing

Una dei pericoli più insidiosi resta la rete di truffatori che attraverso mail o smscontraffatti, richiedono di cliccare su un link al fine di raggiungere una pagina web trappola e «sfruttando meccanismi psicologici come l'urgenza o l’ottenimento di un vantaggio personale», riescono a volte a rubare informazioni personali quali password e numeri di carte di credito per scopi illegali. Attenzione all’indirizzo Internet a cui questi link rimandano: differisce sempre, anche se di poco, da quello originale.