Occhio alle truffe online per patenti facili

Patenti facili, a portata di un semplice click, senza lezioni in autoscuola e in tempi brevi: è la promessa truffaldina che viaggia online, a cura di siti che attraggono l’utenza con pratiche illegali, prospettando l’ottenimento delle patenti di guida con rapide lezioni online. Una vera e propria truffa ai danni dei cittadini che Unasca intende smascherare con una nota di denuncia, nella quale viene allertata la collettività circa questo mercato per la vendita illegale di patenti che contravviene ad uno specifico decreto ministeriale che non ammette corsi di formazione col sistema e-learning, ma prevede la frequentazione in presenza di regolari corsi svolti dalle autoscuole che, tra l’altro, sono sempre sotto lo stretto controllo delle Province competenti e del Ministero dei Trasporti. Sconcertano poi le modalità con le quali questi siti provano ad attrarre ignari cittadini, in quanto, in taluni casi, vengono utilizzate fotografie ‘rubate’ proprio alle autoscuole regolari, per enfatizzare i risultati promessi.

Di fatto soltanto queste ultime sono in grado di offrire una formazione professionale adeguata, in linea con le normative vigenti e finalizzata alla vera educazione alla guida e alla convivenza civile sulle strade. Una formazione che si avvale di istruttori e di una componente pratica e interattiva, ritenuta insostituibile e fondamentale dalle stesse autorità competenti per sviluppare una guida consapevole e rispettosa delle regole. Con questo atto di denuncia UNASCA sollecita i cittadini alla massima vigilanza e li invita a diffidare di qualsiasi offerta che sembra troppo facile o troppo conveniente per essere vera, ricordando che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, e il conseguimento della patente attraverso un percorso formativo professionale, legale e completo, è il primo atto a salvaguardia della tutela delle regole stradali.