Occidental Ljubljana, un hotel sulle mura romane

Barceló Hotel Group ha appena aperto la sua prima struttura in Slovenia: L’Occidental Ljubljana, un nuovo 4 stelle da 148 camere (di cui 110 superior e tre suite) strategicamente ubicato nel cuore della capitale a pochi metri dal Parco Tivoli, dal centro storico e dal Cankarjev Dom, il più importante centro congressi e convention del Paese. Situato a due passi da Piazza Prešern e dal Triplo Ponte, il nuovo albergo è caratterizzato da un design moderno, che mette in risalto il patrimonio culturale e artistico sloveno. Molto attenta alla tutela dell’ambiente, la struttura si caratterizza per l’uso di materiali locali e naturali, il risparmio energetico e una logica di acquisto su base giornaliera per evitare lo spreco alimentare. L’hotel dispone di un ristorante dove è possibile gustare una selezione di piatti ispirati alla cucina tradizionale slovena, e di un bar, aperti al territorio. A disposizione degli ospiti anche una palestra completa e due meeting room. Durante i lavori di restauro sono stati trovati dei resti romani. La cinta muraria circondava anticamente la città in un rettangolo regolare e aveva almeno 26 torri e 4 porte principali.

