«Occorre fare sistema e mettere a valore le eccellenze dei territori»

fare rete, costruire sistemi, aiutare le imprese. Si sviluppa su questi tre punti, possiamo dire, il ragionamento di Roberta Garibaldi, professore di Tourism management all'Università degli Studi di Bergamo , curatrice del Rapporto sul Turismo enogastronomico in Italia e da qualche tempo amministratore delegato di Enit, Agenzia nazionale del turismo. «A breve partirà un progetto di linee strategiche nazionali di valorizzazione dell'enogastronomia del turismo che porterà avanti Enit, con i ministeri del Turismo e delle Politiche agricole. Sarà un momento importante per creare una sistematizzazione delle azioni strategiche per lo sviluppo nel medio e lungo periodo di questo tipo di turismo» dice intanto.

Il turismo enogastronomico è un turismo di relazioni che la pandemia ha colpito duramente. Ma ha le potenzialità per essere una chiave di rilancio. Quali sono le prospettive per il 2022?

Il desiderio di scoprire l'enogastronomia in viaggio non ha subito contraccolpi a causa della pandemia: già l'anno scorso abbiamo visto gli italiani riscoprire l'entroterra, ricercare esperienze all'aria aperta, attive, coinvolgenti. Anche gli stranieri hanno ricominciato a tornare in Italia e l'enogastronomia è stata certamente uno degli aspetti più ricercati e graditi. Il 2022 dovrebbe andare nella direzione di un ulteriore consolidamento, grazie anche a un aumento dei flussi turistici anche dall'estero. Tuttavia, ci sono fattori (penso all'attuale conflitto tra Ucraina e Russia) e che potrebbero purtroppo incidere non tanto sul desiderio del viaggio e del viaggio enogastronomico, ma sull'effettiva realizzazione.

Il Sud ha tutti gli ingredienti necessari ma forse manca qualcosa ancora. Cosa?

Un elemento che in generale non è sviluppato è il “fare sistema”, ossia la capacità di mettere a valore le eccellenze che caratterizzano una destinazione, coinvolgendo tutti gli attori della filiera. Ciò non riguarda solo il Sud. É fondamentale che i territori si adoperino per creare quelle condizioni necessarie ad accrescere la propria competitività, visibilità e riconoscibilità sul mercato. Per esempio, stimolando processi di collaborazione e aggregazione formali e informali inter- e intra-settoriali, aumentando le interazioni tra i singoli operatori e le opportunità per creare proposte congiunte e che siano attrattive e rispondenti alle esigenze del turista. Ciò che manca non è la volontà di collaborare, ma le difficoltà che si riscontrano nel farlo; sono numerose le iniziative che nascono a livello locale che spesso vengono meno a causa di un contesto poco favorevole.