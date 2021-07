Occorre una legge che aiuti i cittadini a comprendere le leggi

Si tratta quindi di una integrazione di supporto comunicativo e divulgativo rispetto alla legge approvata dal Parlamento. La nota illustrativa non ha alcun valore normativo né interpretativo, ma meramente comunicativo: per questo motivo il compito di elaborare

la nota illustrativa è attribuito a un Comitato di esperti.

La legge deve essere scritta necessariamente in un linguaggio tecnico e giuridico. Gli stessi rimandi normativi sono in molti casi necessari per individuare in termini inequivoci la fattispecie giuridica alla quale si intende fare riferimento. Per svolgere questo compito peraltro, esistono appositi organi parlamentari come il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per la semplificazione.

Dobbiamo però tenere distinte due fasi, che intervengono in tempi diversi: la fase di elaborazione delle norme da parte del legislatore e la fase di applicazione della norma da parte del cittadino dopo l’entrata in vigore. La proposta di legge rivolge la sua attenzione su quest’ultima fase.

Si precisa inoltre che anche qualora la legge fosse scritta perfettamente da un punto di vista tecnico-giuridico, il problema della comprensibilità delle norme da parte del cittadino non sarebbe superato, in quanto potrebbero risultare comunque non accessibile.

Vi è una piena democrazia solo laddove il cittadino è in grado

di controllare l’operato del legislatore, comprendendo esattamente

il contenuto dei suoi atti.