Occorre ripensare l’educazione finanziaria per le donne

Che cosa è cambiato con la pandemia



Con la pandemia, almeno negli Stati Uniti, il numero di donne più interessate a investire è aumentato del 50%. Secondo un sondaggio svolto da Fidelity, il 67% delle donne ora sta investendo al di fuori del proprio piani pensionistici, rispetto al 44% del 2018, con le giovani donne che intraprendono più azioni. Sempre negli Stati Uniti, il rapporto UBS Own Your Worth nel 2021 ha rilevato che se donne e uomini prendessero decisioni finanziarie a lungo termine insieme aumenterebbero la loro fiducia nel futuro, riducendo errori finanziari e l’ansia per il denaro.

Ma il rapporto ha anche rilevato che la maggior parte delle donne sposate lascia al coniuge l’incarico di prendere decisioni finanziarie per entrambi.«In un mondo in cui il divario di genere continua ad esistere, le donne hanno la possibilità di attutire queste differenze grazie a un solido piano di investimenti - ricorda Marianna Mamou, Head Advice Beyond Investing di UBS GWM . - Trovare il giusto approccio per investire le proprie finanze può fare la differenza nel migliorare sia il benessere finanziario delle donne sia la qualità della loro vita»



Mercato che vai, cultura che trovi

Gli atteggiamenti nei confronti della gestione patrimoniale e del genere variano a seconda dei mercati e culture. In un rapporto di BCG ( Managing theNext Decade of Women's Wealth) nessuna donna in Medio Oriente intervistata ha riferito di essere coinvolto in decisioni finanziarie, mentre in Asia la maggior parte delle intervistate ha affermato di prendere l’iniziativa in proprio. Un divario tra intenzione e azione si vede anche in Svizzera, dove nove donne su 10 affermano di voler fare decisioni di investimenti insieme al proprio partner ma poi solo nel 50% dei casi donne questo si è poi effettivamente verificato.

Uno stile di investimento che privilegia la rendita

Meno rischio, preferenza per i piani pensionistici e obbligazioni. Se la classe di attività preferita dagli uomini sono le azioni per le donne è l’immobiliare; gli uomini hanno poi il doppio delle probabilità delle donne di detenere criptovalute. Inoltre, la maggiore incertezza delle donne sui flussi di cassa date dalle interruzioni di carriera per prendersi cura dei bambini o dei genitori portano a concentrarsi su orizzonti di investimento a più breve termine, incidendo sulla percezione del rischio.

Spazio a riduzione del rischio e impatto positivo

Però una volta che le donne investono, tendono a ottenere risultati migliori degli uomini.

Secondo un recente studio della Warwick Business School le donne hanno sovraperformato gli uomini investendo dell’1,8% annuo perchè fanno meno trading, quindi incorrono in minori costi di negoziazione. Inoltre, mostrano meno la tendenza a vendere ai minimi, mantengono più a lungo gli investimenti, ed è anche meno probabile che cambiano il loro profilo di rischio, dimostrando più disciplina ad investire in linea ai propri obiettivi