Occupazione femminile: la maternità spiega molto, ma non tutto

È vero che solitamente la presenza di figli minori riduce il tasso di occupazione delle madri, ma in Italia le donne sono senza lavoro anche quando sono senza figli. Se la presenza di figli spiegasse tutto, non saremmo in fondo alla graduatoria dei Paesi europei contemporaneamente per la bassa natalità e per la bassa occupazione femminile.

Nel nostro Paese, come nella media dei Paesi europei, la presenza di figli minori condiziona la partecipazione al mercato del lavoro dei genitori in modo opposto: riduce l'occupazione femminile e aumenta l'occupazione maschile.



Lo svantaggio delle mamme

Il tasso di occupazione delle donne single è simile in Italia e in Europa (81% e 84% rispettivamente), ma per le donne in coppia con figli conciliare famiglia e lavoro sembra essere più difficile nel nostro Paese: il tasso di occupazione cala infatti in modo netto, sia rispetto alle single (60% contro 81%), sia rispetto alle donne in coppia con figli che vivono in altri Paesi europei (60% contro 75%) .



Nel confronto con gli altri Paesi si osserva che la maternità non sempre riduce l'occupazione femminile: in Finlandia e nei Paesi Bassi, ad esempio, la quota di occupate è la stessa sia per le madri sia per le non madri, e in Svezia, Danimarca, Slovenia, Croazia e Portogallo le madri hanno un tasso di occupazione maggiore, e non minore, rispetto alle donne senza figli.

In Italia, invece, è da notare il fatto che la maternità sembra essere un problema per l'occupazione femminile prima ancora di realizzarsi concretamente: il confronto con i tassi di occupazione delle donne che vivono in coppia, ma che non hanno figli, mostra infatti una riduzione netta rispetto alle single che non compare negli altri Paesi europei; in questo caso i figli non ci sono, c'è solo il vivere in coppia, ma mentre in Europa questa decisione porta ad un leggero aumento del tasso di occupazione rispetto alle donne single (da 83,9 a 84,2%), in Italia la sola scelta di vivere in coppia abbassa drasticamente la probabilità di essere occupata (da 81% a 76%).

Le peculiarità italiane

A prescindere dalla maternità, quindi, nel nostro Paese è già la scelta di vivere in coppia che si abbina ad un aumento del tasso di occupazione maschile e ad una riduzione del tasso di occupazione femminile rispetto alla condizione di single, mentre in Europa, in media, la vita in coppia è associata ad un aumento del tasso di occupazione di entrambi i partner.