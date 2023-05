Occupazione al top e un laboratorio 4.0 all’Its Meccatronico del Lazio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La maglia del portiere della Nazionale azzurra composta dai migliori studenti ITS Samir Nasim, 21 anni, la indossa con grande orgoglio. A Frosinone, ieri 17 maggio, ha raccontato ai ragazzi di poco più giovani la sua esperienza all’Its Meccatronico del Lazio. Diplomato in un istituto professionale, dopo un’esperienza lavorativa come meccanico, ha deciso di aggiornarsi e ora frequenta il primo anno del corso in sistemi meccatronici nella sede di Latina. Ma ha già anche un lavoro. Grazie al sistema duale, è già in forze alla Sicamb, settore aereonautica.



In vista un laboratorio meccatronico

Nato nel 2019, l’Its Meccatronico del Lazio sta per sfornare i diplomati del terzo ciclo. 74 gli studenti distribuiti su tre corsi, nelle sedi di Frosinone, Latina e Pontecorvo. Il prossimo anno scolastico le classi saliranno a quattro e l’obiettivo è quello di costruire un laboratorio meccatronico avanzato a Frosinone in cui gli studenti possano esercitarsi.

Occupazione al top

«Siamo partiti su impulso di un nucleo di aziende del settore automotive, ma ora le aziende socie della Fondazione sono salite a 40 in tutti i settori merceologici: dalla multinazionale all’azienda a conduzione familiare - ha spiegato Marco Micheli, direttore dell’Its Meccatronico Lazio, accanto al presidente Maurizio Stirpe -. Nei nostri siti produttivi facevamo fatica a trovare chi ereditasse velocemente il know how di coloro che andavano in pensione. Ora invece arrivano dei giovani che sanno già parlare il linguaggio delle nostre aziende. I nostri ragazzi trovano occupazione al cento per cento». E proprio da Frosinone partirà dal 23 maggio, tutti i martedì, all’interno di Focus Economia, la nuova serie di Radio24 sugli istituti tecnologici superiori.