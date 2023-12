Occupazione trainata dai lavoratori over 50 e full time

Dai baby boomers più occupati a tempo indeterminato

Per effetto dell’incremento degi occupati tra le classi di età più anziani aumenta, per il terzo trimestre consecutivo, l’occupazione tra i dipendenti a tempo indeterminato (+470 mila) e gli indipendenti (+81 mila), dove si concentra questa fascia d’età, tra i quali i dipendenti a tempo indeterminato sono +369 mila e gli indipendenti +109 mila .La crescita degli occupati a tempo indeterminato si registra anche per le classi di età fino a 39 anni (150 mila): tra i più giovani (15-29enni) si associa alla riduzione sia del lavoro a termine sia di quello indipendente, tra i 30-34enni alla leggera crescita di entrambi e tra i 35-39enni alla diminuzione del lavoro a termine e all’aumento di quello indipendente.Per le classi di età più anziane l’incremento, secondo il report dell’Istat «sembrerebbe soprattutto legato a una mancata uscita per pensionamento», mentre per i giovani «potrebbe anche essere dovuto alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato»

Gli occupati tra gli over 50 in 15 anni passati dal 24 al 40%

Gli ultimi quindici anni hanno registrato un progressivo invecchiamento della forza lavoro, la quota degli occupati tra 15 e 34 anni di età è scesa dal 30,1% del terzo trimestre 2008 al 22,7% del terzo 2023, mentre quella di chi ha almeno 50 anni è aumentata dal 24,2% al 40,4%. Rispetto al terzo trimestre 2008 i 458mila occupati in più sono la sintesi di un calo di circa 1 milione e 600 mila occupati tra 15 e 34 anni e di circa 1 milione 900 mila occupati tra 35 e 49 anni che è stato più che compensato dall’aumento di quasi 4 milioni di occupati di almeno 50 anni. Malgrado il forte recupero negli ultimi due anni, il tasso di occupazione tra i giovani di 15-34 anni è diminuito di quasi sei punti, quello dei 35-49enni è tornato sostanzialmente simile, mentre per la classe di età tra 50 e 64 anni è aumentato di oltre 16 punti.

Penalizzato chi ha un basso titolo di studio

Il tasso di occupazione, in aumento per i laureati (+1,5 punti) e i diplomati (+1,1 punti), diminuisce lievemente tra chi ha conseguito fino alla licenza media (-0,2 punti); tra i laureati il valore dell’indicatore (80%), superiore di circa 14 punti a quello dei diplomati (66,4%), è quasi doppio rispetto a quello di chi possiede al massimo la licenza media (45,7%). Tra questi ultimi il tasso di inattività aumenta di +0,3 punti (48,8%), a fronte di una diminuzione di -1,6 punti tra i laureati (pari a 16,3%) e di -0,8 punti tra i diplomati (28,6%). Il tasso di disoccupazione è in lieve aumento per i laureati e cala negli altri casi, passando dal 4,3% tra i laureati (+0,1 punti), al 6,9% tra i diplomati (-0,6 punti) fino a raggiungere il 10,4% per quanti possiedono un basso titolo di studio (-0,2 punti).





