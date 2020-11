Occupazione, welfare e famiglia: le misure della manovra all’esame della Camera Dall’assegno universale ai figli ai congedi di paternità, dagli sgravi al Sud ala Cassa Covid per altre 12 settimane fino alla decontribuzione al 100% per le assunzioni di donne, ecco le misure del Ddl di bilancio di Marco Mobili

Manovra da 38 miliardi e Decreto ristori ter per le aree rosse

Dall'assegno universale ai figli ai congedi di paternità, dagli sgravi al Sud ala Cassa Covid per altre 12 settimane fino alla decontribuzione al 100% per le assunzioni di donne, ecco le misure del Ddl di bilancio

Nei 200 articoli che compongono la manovra per il triennio 2021-2023 approdata in Parlamento trovano posto interventi mirati di politica sociale, indirizzati principalmente all'incremento di risorse e servizi destinati ai nuclei familiari, e un nutrito pacchetto di misure sul sostegno all'occupazione e al reddito. Misure che rappresentano un punto fermo del disegno di legge di bilancio su cui ora maggioranza e opposizioni si confronteranno con la possibilità di migliorarle e arricchirle, risorse premettendo. Ma vediamole in sintesi così come le ha messe in evidenza il servizio studi della Camera da cui è partito l'esame della manovra.

Per la famiglia finanziato l'assegno universale ai figli

È la grande scommessa del Governo e il primo passo della riforma fiscale con cui il Governo punta a ridurre il carico fiscale sui dipendenti e le famiglie. In questo senso il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» viene incrementato di oltre 3 miliardi di euro per l'anno 2021 da destinare all'introduzione del nuovo assegno universale per i figli destinato a cancellare le attuali detrazioni per familiari a carico previsti dal sistema fiscale. I 3 miliardi andranno ad attuare gli interventi già tracciati in Parlamento con la legge delega all'esame del Senato in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Altro intervento di rilievo è il sostegno alle famiglie che necessitano di assistenza e cure. In questa direzione va la norma che istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale dei cosiddetti caregiver (prestatori di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno.

Anche per il 2021 e nonostante l'arrivo dell'assegno universale per i figli torna in gioco l'assegno di natalità più conosciuto come “Bonus bebè”. Non cambiano le regole di accesso e la norma copre con 340 milioni di euro per il 2021 e 400 milioni di euro per il 2022 gli oneri a carico dello Stato.

Per i servizi sociali cresce la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori.