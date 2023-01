Ocean Viking arrivata ad Ancona, Geo Barents ancora in navigazione

I punti chiave Piantedosi: Ong fattore di attrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È ancora in navigazione verso Ancona la Geo Barents con a bordo 73 migranti. Nella sera del 10 gennaio l’equipaggio ha fatto sapere che le pessime condizioni del mare faranno ritardare l’arrivo in porto, previsto non prima di stasera o forse domani mattina.

«Il ponte inferiore della GeoBarents è allagato - riferiscono da Medici senza frontiere - I sopravvissuti a bordo sono stati evacuati sul ponte superiore. Tutti mostrano sintomi di mal di mare. Data la difficile navigazione, potremmo arrivare ad #Ancona con un giorno di ritardo».

Loading...

Sempre il 10 gennaio la Ocean Viking, con a bordo 37 migranti, di cui 12 minorenni, ha attaccato alla banchina 22 del porto di Ancona. Anche lei ha dovuto affrontare una difficile navigazione.

Piantedosi: Ong fattore di attrazione

Nel frattempo non si arresta lo scontro tra le ong e Piantedosi. Il ministro dell’Interno ribadisce che le navi umanitarie rappresentano un fattore d’attrazione (pull factor) e potrebbero influire anche sulla sempre più scarsa qualità delle barche che partono dall’Africa. Il ragionamento, dice il ministro, è che «tanto poi ci vengono a prendere e questo favorisce le tragedie che poi succedono».

Ocean Viking e Geo Barents avevano chiesto un porto più vicino ma non c’è stato nulla da fare. «Come previsto - riferisce Sos Mediterranee - il tempo è gravemente peggiorato con venti da 40 nodi e onde fino a 6 metri, aggiungendo dolore ai 37 sopravvissuti che sono appena scampati alla morte. Il 95% soffre di mal di mare. Queste ulteriori sofferenze avrebbero potuto essere evitate con la designazione di un “place of safety’ più vicino in Italia».