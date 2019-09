Ocean Viking: migranti sbarcati a Lampedusa, 58 saranno trasferiti in 4 Paesi Ue Sono Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo i paesi che avrebbero aderito alla redistribuzione dei profughi coordinata dalla commissione europea

(Reuters)

1' di lettura

Nottata di sbarchi a Lampedusa, dove mentre cominciava il trasbordo dei primi migranti dalla nave Ocean Viking, altri 78 sono giunti in porto su un barcone soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza, mentre 21 sono stati intercettati direttamente a terra dopo essere sbarcati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Sono invece ancora in corso le ricerche di sei persone segnalate sull'isolotto disabitato di Lampione. Dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, che nei giorni scorsi aveva soccorso complessivamente 84 naufraghi, sono sbarcati circa la metà delle persone a bordo. Tutti sono stati accompagnati nell'hotspot dell'isola. Il sindaco dell'isola Totò Martello ieri aveva auspicato un trasferimento rapido di tutti i migranti sulla terraferma.

Quanto all’annunciata redistribuzione dei migranti della Ocean Viking coordinata dalla commissione Ue, secondo quanto si apprende da fonti di governo i paesi che avrebbero aderito sono Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Potrebbe arrivare la adesione dell'Irlanda ma ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero ricollocati in altri Paesi (24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo) mentre l'Italia si farebbe carico di 24 persone.