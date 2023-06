OceanGate, lo strano caso della società del sommergibile fra cinismo e omertà

Scarseggiano invece le informazioni sulla società. Da fonti di agenzia sappiamo che OceanGate ha sede a Everett, nello stato di Washington, a una quarantina di km da Seattle a nord verso il Canada. Qualche cambio al sito è stato comunque fatto, dato che, ci informa Bloomberg, OceanGate fino a qualche giorno fa mostrava sulle proprie pagine che Boeing, NASA e l’Università di Washington avevano collaborato alla progettazione e all’ingegneria del Titano: la menzione non è più visibile sulla pagina.

In un video promozionale sulla pagina YouTube di OceanGate, la società descrive la sicurezza del Titan e spiega che «ha collaborato con esperti aerospaziali dell’Università di Washington, della NASA e della Boeing per la progettazione del nostro scafo». Ma

Boeing ha dichiarato di non essere stata «un partner [nella progettazione] del Titan e di non averlo nè progettato nè costruito».

Anche la Nasa nega una forte partecipazione nel progetto: se sul sito di OceanGate si legge in una pagina del 2020 che «il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, fungerà da struttura in cui verrà completato lo sviluppo e la produzione di un nuovo scafo di livello aerospaziale» per il suo ultimo sommergibile, in una dichiarazione di mercoledì la NASA ha detto di essersi sì consultata sui materiali e sul processo di costruzione del Titan, ma senza condurre test o utilizzare la sua forza lavoro o le sue strutture per la fabbricazione del sommergibile.

Sommergibile Titan, rilevati "rumori sottomarini"

Avvertimenti e licenziamenti

Nel marzo 2018, la Marine Technology Society, un gruppo di tecnici e ingegneri oceanici, aveva inviato una lettera a OceanGate chiedendo alla società di adottare standard di sicurezza riconosciuti per il Titan, affermando che «l’approccio ’sperimentale’» adottato della società avrebbe potuto portare a «risultati negativi che vanno dal minore al catastrofico». Di fatto i sommergibili, a differenza delle navi, sono in gran parte non regolamentati, in particolare quando operano in acque internazionali.

L’altro caso eclatante riguarda David Lochridge, un ex dipendente di alto livello della OceanGate, che aveva espresso preoccupazioni per le pratiche di sicurezza dell’azienda, secondo i documenti depositati in un caso federale del 2018 che riguardava il suo licenziamento, formalmente avvenuto per aver fornito all’esterno della società informazioni riservate.