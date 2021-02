Ocs si allarga al digital onboarding con l’acquisizione della spagnola Talentomobile La società italiana attiva nei sistemi per il credito al consumo amplia la sua offerta spostandosi verso il cliente finale di P.Sol.

La società italiana attiva nei sistemi per il credito al consumo amplia la sua offerta spostandosi verso il cliente finale

2' di lettura

Per qualsiasi tipo di servizio finanziario il momento cruciale si sposta sempre più verso l'esperienza del consumatore: è questo il vero baricentro da cui dipenderà il futuro di banche che non possono più permettersi di rimanere arroccati all'interno delle filiali fisiche. Un'evoluzione che ha ricevuto una spinta decisiva dal periodo del lockdown e dalla conseguente trasformazione dei comportamenti degli utenti.



È sulla base di questa consapevolezza che Ocs, società specializzata nelle soluzioni tecnologiche per i servizi finanziari nel segmento del credito al consumo, ha concluso la sua prima acquisizione in 35 anni di attività, spingendosi all'estero per rilevare la fintech spagnola Talentomobile, che apre all'azienda italiano il mercato spagnolo ma anche quello sudamericano.

Loading...

Con un giro d'affari di circa 7 milioni di euro e un tasso di crescita annuo del 50%, Talentomobile si focalizza proprio sulle soluzioni digitali per fornire una customer experience adeguata e flessibile, soprattutto per quanto riguarda il digital onboarding dei clienti sfruttando le soluzioni tecnologiche più avanzate, dall'autenticazione biometrica all'intelligenza artificiale ai chatbot.

L'acquisizione della fintech, che ha partnership con i principali gruppi bancari spagnoli e una presenza in via di sviluppo in Messico, Colombia e Panama, permette a Ocs di ampliare la propria offerta di servizi anche a comparti contigui a quello consolidato del credito al consumo.

«L'operazione – spiega il Ceo Gianni Camisa – rientra nella nuova strategia che ci porta a essere un player innovativo nelle soluzioni digitali per il consumer credit nel suo percorso completo, dalla valutazione della capacità creditizia alla gestione dell'intero processo, abilitando nuovi modelli di business e nuove modalità di interazione con il cliente che diventa multicanale: in-store, in filiale e online».