Ocse, in Italia il maggiore calo dei salari reali tra i grandi Paesi: -7,5% sul pre-pandemia

Salari reali in calo in Italia più che altrove in un mercato del lavoro che, pur migliorando in termini di partecipazione, resta lontano dalle medie Ocse, con una sottoccupazione tra le più alte.

Il primato negativo dell’Italia

È il quadro che emerge dall'Employment Outlook dell’Organizzazione per lo cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che riunisce le economie industrializzate. L’impennata dell'inflazione, a cui ha molto contribuito l'aggressione russa contro l’Ucraina, non è stata accompagnata da una corrispondente crescita dei salari nominali. Di conseguenza i salari reali sono diminuiti in praticamente tutti i Paesi Ocse, ma nella Penisola in misura maggiore rispetto agli altri big dell'area.

«L’Italia è il Paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie Ocse», si legge nel rapporto. Alla fine del 2022, i salari reali nella Penisola erano calati del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia contro una media Ocse del 2,2%.

Il confronto

La Francia, ad esempio, segna addirittura un aumento reale dell'1,5%, in Germania la flessione è contenuta al 3,2%, in Spagna è del 4% e negli Usa del 2,3%. La discesa potrebbe non essere conclusa: in base alle proiezioni Ocse, in Italia i salari nominali aumenteranno del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, mentre l’inflazione dovrebbe attestarsi al 6,4% nel 2023 e al 3% nel 2024.

L’impatto sulle famiglie a basso reddito

La perdita di potere d’acquisto ha un impatto più forte sulle famiglie a basso reddito, che hanno una minore capacità di far fronte all’aumento dei prezzi attraverso il risparmio o l’indebitamento. Come sottolinea il rapporto, il calo dei salari è stato maggiore ai livelli più bassi delle retribuzioni, dove la flessione in Italia tra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre di quest'anno ha raggiunto il 10,3% (Ocse -3,5%), il dato peggiore dopo il -13,9% della Lettonia, mentre per i salari medi il calo è stato del 7,5% e per le paghe più elevate del 6%, comunque sempre sopra le medie Ocse (3,8% e 4,8% rispettivamente).