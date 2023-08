Ocse, l’energia meno cara spinge il reddito degli italiani. Al top fra i Paesi G7

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’energia meno cara spinge il reddito reale delle famiglie italiane che nel primo trimestre del 2023 ha registrato una crescita del 3,3%, la più alta tra tutti i Paesi del G7. La notizia arriva dalla fotografia scattata dall’Ocse e lo sprint giunge dopo il crollo registrato nell’ultimo trimestre del 2022, quando il portafoglio a disposizione delle famiglie si era alleggerito del 3,6% in termini reali.

Diversi segni negativi tra le economie più grandi

Il risultato italiano si colloca in un panorama mondiale decisamente variegato. Se infatti la media tra tutti i Paesi Ocse sancisce una crescita dello 0,9%, diversi segni negativi si registrano tra le economie più grandi. Dei 21 Paesi per i quali sono disponibili dati, 11 hanno registrato un aumento, mentre dieci hanno registrato una diminuzione: in primis la Germania dove il calo dell’1% segue quello dell’1,6% del trimestre precedente e va di pari passo con un calo del Pil pro capite.

Danimarca, Belgio e Polonia più in alto

Tra i Paesi con il segno più, superano l’Italia solo la Danimarca, il Belgio e la Polonia. In quest’ultimo, in particolare ad una crescita del reddito del 3,5% ne è corrisposta una ancora maggiore del Pil pro capite: +3,9%. A livello Ocse si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui il reddito è cresciuto e il più alto aumento trimestrale dai primi tre mesi del 2021, quando i redditi sono stati aumentati dai programmi di assistenza legati alla pandemia.

Tra i G7 è in Canada il calo maggiore

Tra le economie del G7, il reddito familiare reale pro capite è aumentato in Italia e negli Stati Uniti, mentre è diminuito in Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Il Canada ha registrato il calo maggiore (-2,2%), provocato in parte dai minori trasferimenti governativi alle famiglie rispetto al trimestre precedente. Negli Stati Uniti invece l’aumento è dovuto principalmente a una diminuzione delle tasse dovute nel periodo preso in considerazione.