Ocse: Pil Italia +5,9%, ritorno a livelli 2019 solo nel 2022. Franco: quota 100 in scadenza, soluzione equilibrata

«Reddito ha attutito povertà ma pochi trovano impiego»



Per l’Ocse l’introduzione del reddito di cittadinanza «ha contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della popolazione» e sebbene i livelli di povertà siano aumentati con la pandemia, «nel 2020 i trasferimenti pubblici hanno limitato la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie al 2,6% in termini reali». Anche se, rispetto alla raccomandazione a rafforzare i servizi di assistenza sociale a livello comunale e stabilire una collaborazione con i i servizi pubblici per l’impiego, «il numero di beneficiari che di fatto hanno poi trovato impiego è scarso».

Ocse: in Italia serve taglio permanente cuneo fiscale



In Italia il livello del cuneo fiscale è il quinto più alto nell’area Ocse. «Questo non aiuta l’occupazione, in un Paese in cui solo il 57% della popolazione è occupato contro una media Ocse del 67%» ha detto Laurence Boone, capo economista dell’Ocse. «Il governo ha riconosciuto l’impatto di questa situazione riducendo temporaneamente il cuneo fiscale per i giovani e le donne. Forse dovrebbe considerare una riduzione permanente per tutti i lavoratori, in particolare le donne», ha detto Boone riferendosi al piano di riforma fiscale che dovrebbe essere orientato alla riduzione dell’evasione e all’equità.