Ocse: Pil Italia in contrazione a fine 2022, lieve ripresa a +0,2% in 2023. No recessione globale

Una frenata della crescita mondiale l’anno prossimo, dal 3,1% del 2022 al 2,2%, a cui seguirà un lieve rimbalzo nel 2024 (+2,7%). Queste le ultime stime contenute nell’outlook economico pubblicato dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che esclude comunque una recessione globale.

Un quadro che sconta la decisa frenata di Europa e America, alle prese con shock energetico ed emergenza inflazionistica, e l’Asia principale motore della crescita, anche se le performance cinesi rimangono nettamente al di sotto degli anni pre-pandemia (nel triennio 2022-24 il Pil è stimato rispettivamente a +3,3%, +4,6% e 4,1%). Per gli Usa l’Ocse prevede un incremento del Pil dell’1,8% nel 2022 seguito da un +0,5% nel 2023 e un +1% nel 2024; per l'Eurozona si attende una solida performance al ritmo del 3,3% quest'anno con una frenata allo 0,5% l'anno prossimo.

Lo scenario italiano

Quanto all’Italia, la crescita del Pil reale è prevista al 3,7% nell’intero 2022, che vedrà però una contrazione a fine anno. Nel 2023 è prevista una lievissima crescita, dello 0,2%, prima di una moderata ripresa all’1% nel 2024. Il debito pubblico si attesterà al 146,5% nel 2022, per scendere al 144,4% nel 2023 e al 143,3% nel 2023.

I prezzi elevati dell’energia, rileva l’Ocse, freneranno la produzione nelle industrie ad alta intensità energetica, mentre il calo dei redditi reali dovuto all’inflazione elevata, l’aumento dei tassi di interesse e la crescita contenuta del mercato delle esportazioni modereranno la crescita della domanda.

«Attualmente ci troviamo di fronte a una prospettiva economica molto difficile – ha spiegato il capo-economista, Alvaro Santos Pereira -. Il nostro scenario centrale non è una recessione globale, ma un significativo rallentamento della crescita per l’economia mondiale nel 2023, nonché un'inflazione ancora elevata, seppur in calo, in molti Paesi». Tale comunque da richiedere nella maggior parte delle economie avanzate, come sottolinea l’outlook «una continuazione dell'inasprimento della politica monetaria per ancorare le aspettative di inflazione e abbassarla in maniera durevole».