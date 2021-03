Ocse: strategico sostenere il passaggio delle cooperative alla sostenibilità

3' di lettura

Le scelte di localizzazione delle cooperative nei territori meno sviluppati del nostro Paese ha consentito di creare occupazione, svolgendo anche un importante ruolo economico e sociale. Inoltre, per favorire il potenziamento della produttività delle cooperative italiane verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, un ruolo importante lo avranno le risorse messe a disposizione dal Recovery Plan. È quanto emerge dal Rapporto dell’Ocse “Dimensione territoriale della produttività nelle cooperative italiane” presentato il 30 marzo.

Dai dati presentati è emerso come le cooperative, al pari delle altre imprese, stanno subendo le conseguenze derivanti dal Covid, tra cui il calo dei fatturati e la riduzione delle opportunità di finanziamento. Per fronteggiare queste sfide, secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, è necessario adottare misure di sostegno tempestive per garantire una continuità nella loro attività economica e salvare posti di lavoro nel breve termine. Negli anni le cooperative hanno, infatti, svolto una funzione anticiclica e grazie anche all'innovazione e al digitale emerge grande capacità di rilancio e resilienza.

Ecco le principali raccomandazioni politiche del report (scaricabile qui dalla pagina di Invitalia):

• Incoraggiare una narrazione che metta al centro il nesso cruciale tra produttività e impatto sociale, obiettivi non contrapposti ma sinergici;

• Evidenziare la funzione anticiclica delle cooperative nei processi di creazione di

occupazione in tempi di crisi, con particolare riguardo ai gruppi svantaggiati;

• Garantire che le misure genericamente rivolte alle pmi siano accessibili alle cooperative di piccole e medie dimensioni, eliminando barriere legali e asimmetrie informative (es. segmentazione nella divulgazione delle politiche), salvo non vi sia una chiara ratio;

• Includere le cooperative nel percorso dell'Italia verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

• Promuovere una raccolta organica (one-stop-shop) di informazioni sulle politiche nazionali, regionali e locali per le cooperative.

Il rapporto è stato presentato all’evento digitale “Produttività e sostenibilità: la sfida delle Cooperative”, in cui sono stati illustrati i recenti risultati del Programma di attività per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo italiano, e dove si sono confrontati sugli scenari futuri i protagonisti del mondo no profit e i principali attori istituzionali.