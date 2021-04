October: risposte rapide nei finanziamenti alle imprese

3' di lettura

Il 2020 è stato un anno straordinario per il settore finanziario. L'emergenza sanitaria ha impresso un repentino cambio di marcia alla digitalizzazione del settore, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta di servizi.

L'ecosistema Fintech ha inziato a rappresentare non solo un'opportunità, ma anche una necessità per garantire un‘esperienza d'uso digitale improntata alla velocità di risposta e alla semplicità di interazione.



La fiducia delle PMI verso il FinTech

Secondo i dati di ItaliaFintech, l'associazione che raggruppa i principali operatori del settore FinTech attivi in Italia, i finanziamenti concessi alle imprese da parte della finanza alternativa nel corso del 2020 sono ammontati a 1.7 miliardi di euro, più che quadruplicando gli importi del 2019. Certamente il risultato del 2020 è solo un inizio. E nel 2021 lo spazio di crescita è ancora enorme.

Il FinTech, per le proprie caratteristiche intrinseche, ha dimostrato capacità di adattamento alla situazione di crisi.



October, il principale operatore Fintech paneuropeo per il finanziamento alle imprese

Nata in Francia alla fine del 2014 con il nome di Lendix a seguito dell'entrata in vigore di una legge che ha permesso a soggetti non bancari di concedere finanziamenti alle imprese, October è oggi la principale piattaforma paneuropea di finanziamento per le imprese attiva in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese.



Attraverso October hanno ottenuto finanziamenti oltre 1.300 aziende per un valore complessivo di 545 milioni di euro. In Italia l'erogato complessivo è di 127 milioni di euro, distribuiti su 398 progetti.



October opera come aggregatore di una serie di attori pubblici e privati internazionali (Istituzioni Europee, Banche nazionali di investimento, investitori istituzionali, fondi di investimento, risparmiatori privati) che collaborano per offrire alle PMI italiane ed Europee facile accesso a soluzioni finanziarie innovative, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo delle imprese attraverso l'impiego del risparmio in investimenti in economia reale.



Finanziamento rapido o Instant Lending

Con lo scoppio della pandemia, il Gruppo October è intervenuto immediatamente a favore delle imprese sospendendo temporaneamente i rimborsi mensili e introducendo, in particolar modo sul mercato italiano, un'importante novità in termini di offerta: la soluzione di Finanziamento rapido o Instant Lending .



Grazie alla completa automazione del processo di valutazione del rischio tramite sofisticate tecniche di machine learning, October è riuscita ad abbattere a pochi minuti il tempo necessario per formulare una proposta di finanziamento.



I dati e l'esperienza accumulata dall'analisi delle centinaia di migliaia di richieste di finanziamento pervenute alla piattaforma a partire dal 2015 hanno portato allo sviluppo di modelli ed algoritmi che consentono ad October di prevedere in modo accurato il rischio di insolvenza di un'azienda riducendo i tempi necessari all'approvazione del finanziamento.



Grazie ai finanziamenti erogati attraverso October, che possono essere assistiti da garanzia statale, le aziende possono far fronte alle criticità derivanti dalla crisi sanitaria e preservare così la loro continuità operativa. La garanzia statale è limitata al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale nel 2019. Il prestito October prevede una durata di 48 mesi con un periodo di preammortamento di 6 mesi.



Finanziamento rapido, online e semplice

Verificare la finanziabilità della propria azienda è facile: è sufficiente l'e-mail e il codice fiscale per verificare se l'impresa è idonea a ottenere credito sulla piattaforma October.



Con October tutto è semplice: è October a occuparsi della richiesta al Fondo di Garanzia per conto dell'impresa e a gestire interamene online il rapporto con il cliente durante la fase di valutazione della domanda. October guarda anche al futuro, oltre l'orizzonte della crisi pandemica, e vuole essere il player di riferimento per le piccole e medie imprese grazie a un'offerta a sostegno di tutti i momenti chiave della crescita aziendale: digitalizzare un'azienda, sostenere i piani di espansione all'estero o di ristrutturazione, costruire la notorietà di un brand, incrementare l'organico, ottimizzare la produzione, acquisire una nuova azienda o valorizzare progetti sostenibili.



La missione di October è consentire alle imprese di crescere, semplificando e democratizzando l'accesso al credito, e aiutare aziende di ogni dimensione a fare il prossimo passo.



