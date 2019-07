Odio e violenza social: i casi in cui si rischia il carcere

E cosa rischia, allora, chi commette reati online, come revenge porn, insulti, stalking, minacce?

«Le condotte citate – risponde il legale - sono a tutti gli effetti fattispecie criminose che hanno rilevanza penale, anche se spesso non si è consapevoli di questo, e il fatto che le condotte vengano poste in essere in una realtà virtuale anziché nel mondo reale non vale ad attenuarne il disvalore. Al contrario, in talune circostanze può addirittura configurare un'aggravante. Se pensiamo, infatti, alle potenzialità delle tecnologie sotto il profilo del grado e della velocità di diffusività delle informazioni, nonché sotto il profilo dell'ampiezza dei possibili destinatari, ci rendiamo subito conto di come, solo per fare un esempio, una condotta di ingiuria o di diffamazione effettuata tramite mezzi digitali potrebbe rivelarsi esponenzialmente più lesiva della corrispondente condotta effettuata con modalità “tradizionali”».

Il punto è sempre lo stesso: dietro a un monitor si tende a ritenere - erroneamente - che nel mondo virtuale chiunque possa agire impunemente, senza alcuna ripercussione. Le conseguenze, invece, come sottolinea Anna Italiano «esistono, e hanno in talune ipotesi anche carattere penale, comportando nei casi più gravi la pena della reclusione». A proposito degli insulti via social, di cui è stata vittima per ultima Rakele Carola, comandante della SEA Watch, si entra nel campo della diffamazione. «Questa tipologia di reato – commenta il legale, consulente di P4I - può essere punita con la reclusione fino ad un anno ed è aggravata nei casi un cui il reato sia commesso tramite stampa o web». Alla base, come sempre, deve esserci un'azione di denuncia.