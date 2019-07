Odio online, ecco quali sono le conseguenze legali Dai migranti ai carabinieri, solo per rimanere agli ultimi fatti di cronaca, le affermazioni d’odio corrono sempre più numerose sulla rete. Ma hanno precise conseguenze per la nostra legge. Divulgare sui social network, nei blog e su internet in generale frasi che incitano alla discriminazione o a commettere violenze per motivi religiosi, etnici o razziali significa commettere un reato. Ecco le possibili conseguenze

Cyberbullismo: la scuola in prima linea contro i violenti online

2' di lettura

Dai migranti ai carabinieri, solo per rimanere agli ultimi fatti di cronaca, le affermazioni d’odio corrono sempre più numerose sulla rete. Ma hanno precise conseguenze per la nostra legge. Divulgare sui social network, nei blog e su internet in generale frasi che incitano alla discriminazione o a commettere violenze per motivi religiosi, etnici o razziali significa commettere dei reati previsti dalla cosiddetta legge Mancino (legge 205/93).

LEGGI ANCHE / Il web enfatizza un'aggressività i cui effetti sono gravi come quella reale

Se i discorsi di odio diffondono idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico

Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni. Per integrarlo basta scrivere commenti che incitino all'odio per motivi discriminatori. La norma vuole scongiurare reazioni a catena, il diffondersi di idee violente fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

Se si incita a commettere violenze per motivi razziali, etnici o religiosi

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni. Scrivere commenti o post sui social network in cui si invitano gli altri a commettere violenze per motivi razziali, etnici o religiosi può integrare questo delitto.

Sanzioni accessorie

La legge prevede, oltre alla pena, possibili sanzioni accessorie che vanno dai lavori di pubblica utilità alla sospensione della patente di guida fino all'obbligo di rientrare a casa entro una certa ora e al divieto di propaganda politica.