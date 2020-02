Odio in rete e rimozione delle pagine Facebook: giudice che vai, soluzione che trovi

3' di lettura

Si sa: il diritto non è una scienza esatta, se mai ve ne sono in questo mondo imperfetto. Lo è ancora meno quando i giudici di primo grado, sotto certi profili l’avanguardia del diritto, si trovano a dover decidere su temi delicati che riguardano fenomeni inediti.



È, infatti, accaduto che nel giro di pochi mesi tre giudici hanno fornito tre risposte radicalmente diverse a tre ricorsi d’urgenza presentati da soggetti o organizzazioni di estrema destra, le cui pagine Facebook erano state cancellate dalla piattaforma in quanto esempi di “discorsi d’odio”. Il primo ha ritenuto che il social network non poteva disattivare gli account e rimuovere i contenuti, il secondo invece che poteva, il terzo addirittura che non solo poteva, ma doveva. Ma procediamo con ordine.

Nel dicembre 2019, il Tribunale di Roma ha imposto a Facebook di riattivare gli account sospesi di Casa Pound, ritenendo che la piattaforma avesse un obbligo di ospitare ogni opinione, purché “accettata” nell’agone politico, come quelle espresse da rappresentanti di forze che si sono presentate alle elezioni. Tale pronuncia, al momento oggetto di reclamo, esalta un ideale di democrazia come libero confronto tra tutte le parti, anche quelle più ostili ai suoi valori; finisce, tuttavia, con l’attribuire a Facebook uno statuto pressoché sovrapponibile a quello del servizio pubblico radiotelevisivo, che non trova giustificazione nella legislazione.



Un mese più tardi, il Tribunale di Siena ha ritenuto che Facebook potesse disattivare il profilo e le pagine di un soggetto che aveva pubblicato contenuti in violazione delle regole poste dalla piattaforma e accettate dagli utenti, tra le quali, appunto, vi è quella di non diffondere messaggi d’odio o discriminatori. Il giudice, in questa occasione, limitava quindi la vertenza a una questione tra privati, regolata dalle disposizioni contrattuali sottoscritte dalle parti. Nel respingere la domanda dei ricorrenti, che lamentavano tra l’altro di essere stati in tal modo esclusi dal mercato delle idee, sottolineava come libertà di espressione di questi ultimi e, più in generale, le libertà politiche garantite dal nostro ordinamento avrebbero ben potuto essere esercitate mediante altri mezzi e in altri contesti.



Infine, pochi giorni fa, ancora una volta il Tribunale di Roma decideva in modo ancora differente: secondo il più recente provvedimento, Facebook non solo avrebbe potuto cancellare gli account, riconducibili questa volta a Forza Nuova, in quanto veicolanti messaggi d’odio, ma in base alle regole dell’ordinamento sovranazionale e italiano, aveva il dovere di farlo, se non voleva rischiare di esporsi a sanzioni.