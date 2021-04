Odiodio, se credi in Dio non ti resta che odiarlo

Amore per quella terra

E' un po' come quando si lascia incantare dai mercati dove si vendono cose improbabili e misere per un europeo ma che dopotutto nel loro contesto trasmettono l'amore per tutti i pezzi del creato. Arriva la terribile dissenteria, arriva la terribile malaria, ma vengono superate sciogliendosi nell'amore per quella terra, in tutti i suoi aspetti, in un panteismo senza riserve. Padre Faustino diventa formatore al postulato Comboniano di Cacaveli. Uno dei tanti toponimi africani dalla sonorità così diversa da portarti altrove e che non a caso l'autore, Andrea Salonia, cita con dovizia: Cacaveli, Kologon, Anfamè... Ma a che scopo, si chiede l'uomo, portare Cristo tra quelle genti? Che ne sanno loro di Cristo? Che ne possono capire? Che bisogno hanno di lui? Le domande proseguono perché Faustino ha imparato a “voler bene alla propria inquietudine”, ma più che una inquietudine quelle domande sono una deriva che lo porta ad abbandonarsi all'Africa, a esserne affascinato e soggiogato a tal punto da comportarsi come molti sprovveduti e romantici turisti sessuali in Est Europa dopo il crollo del Muro che sposano la prima donna incontrata.

Padre Faustino conosce una fanciulla africana dal nome italiano arcaico, Nives, con la guancia segnata dai solchi delle cicatrici animiste, conosce per la prima volta l'amore sensuale e si sposa senza pentimenti o dubbi. Del resto può forse il destino non manifestarsi in modo clamoroso e improvviso?Quando i figli diventano grandi – non undici come Nives e i suoi fratelli, ma solo due - la famigliola felice torna tra le spigolose, fredde e sassose montagne dove la fede del Dio-Cristo è pura e lassù si condensa dopo una nevicata – la prima a cui assiste Nives, nonostante il nome – la sciagura dove improvvisamente tutte le buone intenzioni di cui è disseminato il percorso del missionario trasformano la vita in un inferno sulla terra.

In fondo è un esito molto peggiore, proprio per avere creduto, rispetto a quello di Bardamu; ancora più beffardo. Se credi in Dio forse non ti resta che odiarlo.Il linguaggio, al pari dell'opera di Céline, è quello del flusso narrativo. Privo di trasgressioni, pudico ma sincero e delicato, quasi infantile sulle tracce di romanzi di formazione e deformazione alla Mark Twain, Salinger e così via, soprattutto nella parte iniziale, quello dove si racconta l'infanzia del protagonista, il futuro missionario e quindi futuro ex missionario Faustino Martinelli. Molto felice e riuscita la parte centrale, quella africana, evidentemente frutto di una esperienza, come per Céline la direzione di una piantagione di cacao in Camerun, il paludismo ecc. Alla fine prende corpo il delirio e anche lo stile si adegua. Se credi in Dio forse alla fine non ti resta che odiarlo, ma non puoi: ti ha insegnato ad accettare, ti ha insegnato a perdonare. Perché ha molto da farsi perdonare lui stesso. Come Céline anche l'autore è medico, professore di urologia all'università del San Raffaele.

Andrea Salonia, Odiodio, La nave di Teso, pagg. 464, euro 20