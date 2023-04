Il Gruppo Percassi chiude un anno da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricavi per 1,3 miliardi di euro in crescita del 33% rispetto al 2021 con un Ebitda aggregato complessivo di oltre 200 milioni di euro: così si è chiudo il 2022, un anno record, per Odissea, holding di Antonio Percassi le cui attività comprendono i settori di beauty, fashion, sport, retail, food e real estate.

A trainare la crescita i settori beauty e retail. In particolare, Kiko Milano ha registrato ricavi per 671 milioni, in crescita del 42% rispetto al 2021 e del 14% in confronto al 2019. La crescita ha interessato tutte le aree geografiche e i segmenti di clientela, con risultati ampiamente superiori ai livelli prepandemici del 2019. Anche a livello di redditività i risultati hanno superato le attese con un Ebitda di 75 milioni, in crescita del 350%.

Le attività retail, che comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di marchi come Armani Exchange, Gucci, Saint Laurent, Nike, Jordan, Victoria's Secret, Bath&Body Works, LEGO, Garmin e fanno capo alla subholding Percassi Retail, hanno chiuso l'anno con circa 350 milioni di ricavi (+56% sul 2021 e di oltre il doppio rispetto ai livelli prepandemici del 2019). Anche a livello di redditività, il segmento retail del gruppo è cresciuto di quasi il 60% rispetto al 2021, superando i 50 milioni in termini di Ebitda.