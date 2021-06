Odontoiatri: no a riservare l’attività alle società tra professionisti

2' di lettura

Legge della concorrenza violata e danni gravissimi al settore: è la denuncia che arriva da Ancod, l'Associazione nazionale dei centri odontoiatrici italiani, preoccupati per un emendamento alla Legge Europea, a prima firma del senatore pentastellato Pietro Lorefice, che, se approvato, permetterebbe l'esercizio dell'attività odontoiatrica soltanto alle società tra Professionisti, annullando quanto disposto dalla Legge per la concorrenza approvata nel 2017.

Le regole attuali e l’importanza della liberalizzazione

Secondo l'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 sono tutte le «società operanti nel settore odontoiatrico» a poter esercitare direttamente l'attività odontoiatrica a condizione che le strutture siano «dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri». Il limite che si intende introdurre - a detta di Ancod - è incomprensibile e rischia di svuotare «il significato stesso della previsione normativa».

Loading...

Sottolinea le difficoltà del momento il presidente Ancod Mirko Puccio, secondo il quale devono esser tenuti in debito conto « i giovani professionisti impossibilitati ad aprire un centro odontoiatrico in autonomia» per i quali sono innegabili i vantaggi della liberalizzazione introdotta.

L’iter in Parlamento

La legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvata a Montecitorio, e ora in discussione in Commissione al Senato interessa il settore odontoiatrico in quanto è stato approvato un emendamento che modifica gli obblighi del direttore sanitario in tema di iscrizione all'Albo della provincia dove la struttura in cui ha assunto l'incarico esercita.

Durante la discussione in Commissione politiche dell’Unione europea del Senato, sono stati presentati a maggio scorso, 108 emendamenti, tra questi quello del senatore Lorefice che introduce una modifica all'articolo 3: «Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione numero 2018/2175». Riformulato ad inizio giugno il correttivo proposto aggiunge il comma che Ancod sollecita a voler riconsiderare per gli effetti che potrebbe produrre, dicendosi disponibile ad un immediato confronto sul tema.