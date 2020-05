Offerte auto per la Fase 2, le proposte marca per marca I costruttori auto spingono sulle offerte per recuperare il periodo di chiusura causato dal Coronavirus di Simonluca Pini

Dopo oltre due mesi di chiusura, le concessionarie auto offrono una lunga lista di promozioni per l'acquisto di una nuova vettura. Le offerte auto in corso prevedono diverse tipologie di finanziamento, tra cui la possibilità di iniziare a pagare da gennaio 2021. Scopriamo le proposte per i privati.



Alfa Romeo

Alfa Romeo propone la rinnovata Stelvio a 349 euro al mese con polizza furto e incendio inclusa e prima rata a gennaio 2021. La stessa offerta viene applicata su Alfa Romeo Giulia, con anticipo di 15.050 euro, durata 49 mesi e prima rata a 240 giorni. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 13.859,91.



Audi

Audi propone la nuova A3 Sportback con un prezzo a partire da 29.150 euro e rate mensili da 169,67 euro con Audi Value. Passando ad Audi A4 Avant, l'offerta vede prezzo di partenza da 37.500 euro e rate mensili da 266.74 euro con Audi Value. Passando ai modelli 100% elettrici, la e-tron viene proposta a partire da 73.100 euro con rate da 474, 38 euro con Audi Value



Bmw

Bmw prevede un lungo elenco di offerte per la sua gamma, a partire dalla Bmw Serie 1 proposta con il finanziamento Why-Buy dove per 12 mesi (con un prezzo esemplificativo di 31.365 euro) si verserà un anticipo di 6.946 euro e 11 canoni mensili da 140 euro. ( tasso leasing fisso 0.99% e taeg 2.86%). Dopo un anno si potrà scegliere tra cambiarla, restituirla o rifinanziarla con 36 canoni da 286 euro. Su Bmw Serie 3 l'offerta prevede, prendendo come riferimento un prezzo di 51.750 euro, anticipo o eventuale permuta di 12.513 euro e 11 canoni mensili a partire da 240 euro. L'offerta comprende in omaggio Bmw Credit Protection Free. Successivamente per i successivi 36 mesi il canone sarà 433 euro al mese ( tan 0,99%; taeg 1,86%)



Citroen

La Citroen C3 viene proposta con anticipo zero a 35 rate da 135,33 euro per il modello PureTech 83 cavalli con garanzia del valore futuro e tan 4.99% e taeg 7,57%. Passando al suv C5 Aircross live 130 cavalli, il prezzo di listino di 25.900 euro si riduce a 19.950 euro grazie alle promozioni in corso per le vetture immatricolate entro il 31 maggio 2020.