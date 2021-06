Offerte e canali, dove vedere la prossima stagione di calcio in tv

4' di lettura

Adesso, dopo tanto parlare è (quasi) il momento di mettersi davanti alla Tv per godersela (o almeno di spera) questa offerta di calcio attraverso il piccolo schermo (anche se il concetto è datato perché gli schermi sono più di uno, e indipendenti dalla Tv). I tasselli sono quasi tutti al loro posto. Manca giusto qualche finitura. Ma il quadro è pressoché completo fra offerta free, pay tradizionale e, vera novità da qui ai prossimi anni, un'offerta Ott – via streaming quindi – che rappresenterà la modalità prevalente per vedere il calcio in Tv.

La rottura con il passato

La novità più rilevante è senz'altro la Serie A andata, tutta, a Dazn cui la Lega Serie A ha attribuito per 840 milioni a stagione i diritti per trasmettere tutte le 10 partite alla settimana del massimo campionato. Sette di queste saranno in esclusiva totale. Per altre 3 ci sarà la “co-esclusiva” (bizzarro neologismo, ma in fondo efficace) con Sky. Il nuovo dominus della Serie A non è comunque l'unica sorpresa. L'esclusiva dei 16 migliori match de mercoledì ad Amazon renderà necessario un abbonamento ad Amazon Prime per poter fruire del servizio Amazon Prime Video e poter vedere tutta la Champions. E comunque il puzzle è tutto da comporre.

I quattro (per ora) moschettieri del calcio Pay

Se parliamo di calcio pay, dunque, a Sky e Dazn si uniranno Mediaset e Amazon. Eccoli, quindi, i nomi dei quattro moschettieri del calcio in video. Due le conseguenze, a seconda dei punti di vista. Per i consumatori mancherà il pivot (come attualmente Sky), il punto di riferimento, cosa che potrebbe destabilizzare. Dall'altra parte ci sarà più possibilità di scelta, unita però a un altro punto fermo: un solo abbonamento non basterà più.

La Serie A nelle mani di Dazn-Tim

Quanto alla Serie A, Dazn ha comunicato i suoi prezzi a partire dalla prossima stagione. I 9,99 euro sono un ricordo. Il prezzo mensile passa ora a 29,99 euro. Per i nuovi abbonati entro il 28 luglio ci saranno 14 mesi a costo calmierato di 19,99 euro prima di passare a 29,99 euro mensili. La promozione varrà anche per i vecchi abbonati a Dazn (che non devono fare nulla per usufruire della promozione) per i quali il pagamento inizierà da settembre con luglio e agosto gratis. Quest'ultima facoltà sarà riservata anche a chi usufruiva di Dazn attraverso il bundle con Sky (con rapporto commerciale, quindi, con Sky) che verrà a cadere, vista anche la partnership fra Dazn e Tim che prevede che solo il timbox di Timvision possa ospitare la app di Dazn (in uscita quindi da Sky Q e Vodafone Tv). Per Sky ci saranno 3 partite in co-esclusiva con una Sky che mette a disposizione un pacchetto calcio da 16 euro al mese che comprende: tre partite di Serie A (sabato ore 20:45, domenica ore 12:30 e lunedì alle 20:45) più tutta la Serie B, Premier League (Inghilterra), Bundesliga (Germania), Ligue 1 (Francia) ed Euro 2020 fra giugno e luglio.

La Champions League e l’irruzione di Amazon

A dare la possibilità di vedere i match di Champions League saranno Sky, Mediaset e Amazon. A inizio febbraio Sky ha comunicato ufficialmente i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Uefa Champions League per il triennio 2021/2024. Le partite saranno visibili su Sky e Now Tv. Sulla Champions League le partite a disposizione di Sky (piattaforma e Now Tv) sono 121 – per una cifra che i rumors segnalano attorno ai 110 milioni a stagione – e non tutte le 137 perché l’avvio della prossima stagione per la massima competizione europea segnerà anche l'esordio di Amazon, per una cifra che i rumors indicano sugli 80 milioni. Sarà infatti il colosso di Seattle a trasmettere i 16 migliori match del mercoledì e la Supercoppa europea. Tutto questo avverrà tramite Amazon Prime Video che in Italia è compresa nei 36 euro annui del servizio Prime che prevede, come si legge sul sito, «consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni».