Offerte mobile, avere tutto (o quasi) a 10 euro al mese: ecco i nuovi sconti degli operatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ci bastano 10 euro per soddisfare tutte le nostre esigenze di telefonia mobile. Salvo casi particolari, in cui è sufficiente salire a 15 euro circa per ritrovarsi 100 GB al mese, una quantità con cui si può tranquillamente anche vedere film in streaming.

Sono questi i nuovi livelli raggiunti dagli operatori telefonici italiani: prezzi in discesa e soprattutto GB aumentati di circa una volta e mezza rispetto all'anno scorso, secondo un nuovo studio dell'Osservatorio SosTariffe.it che il Sole24Ore riporta in anteprima.

Loading...

«Rispetto allo scorso anno, il canone mensile delle offerte si è ridotto dell'8,8% con i Giga inclusi che hanno fatto registrare una crescita del +43,9%», si legge. Prezzo e GB sono il vero terreno di battaglia, oltre alla qualità della rete (che è però è un fattore più impalpabile) e gli smartphone inclusi nelle offerte. Sms e minuti non sono invece più elemento di interesse nelle offerte. I primi sono sempre meno richiesti (e sempre meno offerti), i secondi tendono ormai all'illimitato.

Offerte di telefonia mobile, le tendenze

Le nuove generazioni in particolare, come testimoniato da vari studi internazionali, si parlano poco al telefono (messaggi vocali a parte), non mandano sms, ma fanno quasi tutto via Whatsapp; poi certo navigano e usano social, video, videogiochi, anche film su mobile.

«La dotazione di GB è ormai da tempo il terreno della contesa tra i vari operatori, che propongono pacchetti con canoni medi mensili sempre più bassi (fino al 8% in meno rispetto allo scorso anno) e dati a profusione per connettersi in mobilità», conferma SosTariffe.it