Offese sui manifesti elettorali

(© mario bonotto)

I politici che affiggono manifesti contro l'avversario definendolo come «falso, bugiardo, ipocrita e malvagio» non commettono diffamazione. Per la Cassazione (sentenza 317 del 9 gennaio 2018), le frasi, seppur offensive, rientrano nella critica politica, sebbene espressione di un costume politico deteriore ma ampiamente diffuso.