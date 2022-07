Offese su Whatsapp: se le leggi subito è ingiuria, altimenti diffamazione

Al contrario, laddove vengano in rilievo comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Sulla base delle delineate coordinante ermeneutiche la Corte di cassazione ha quindi evidenziato - peraltro reputandolo dato di comune esperienza data la massiccia diffusione del sistema di messaggistica istantanea - che la chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento a Internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata.



E se non leggi subito il messaggio, che cosa cambia?



I destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat, e, quindi, rispondere con immediatezza; ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono online ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato.

Se questo è il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo in casi come quello in vicenda, se ne può dedurre che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita.

Ciò a seconda che stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno.

Nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente.



Nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.