Officina Stellare corre dopo nuova commessa da 8,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Spunto di Officina Stellare in Borsa, dopo la notizia che la società ha ottenuto una nuova commessa da 8,5 milioni di euro. I titoli della società quotata su Euronext Growth Milan, il mercato dedicato alle Pmi, mettono a segno la migliore performance di Piazza Affari. Prima dell'apertura dei mercati, la società attiva nella progettazione e produzione di strumentazione optomeccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa ha comunicato di essersi aggiudicata una fornitura di una serie di telescopi spaziali e lo sviluppo in parallelo di un nuovo modello a più alte prestazioni, che costituiranno il sottosistema principale dei payload ottici multispettrali ad alta risoluzione operanti nelle lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso, e destinati ad operare dall’orbita bassa (LEO).

Il controvalore del contratto è di 8,5 milioni di euro e il programma di consegne decorrerà dal secondo trimestre 2022, per completarsi nell’arco dei prossimi due anni. Secondo quanto specificato dall'azienda, la commessa fa parte di un programma pluriennale mirato alla realizzazione di una innovativa piattaforma per la fornitura di servizi connessi all’Osservazione della Terra e basata su una infrastruttura di satelliti posizionati nell’orbita bassa. In particolare, il sistema di ripresa orbitale realizzato grazie ai telescopi spaziali di Officina Stellare è destinato a una infrastruttura adibita alla fornitura di un ampio spettro di servizi connessi all’Osservazione della Terra, basati su dati geo-spaziali di alta qualità. Le immagini ad alta risoluzione ottenute dai telescopi spaziali progettati e costruiti da Officina Stellare garantiranno una GSD (Ground Sampled Distance) inferiore a un metro per pixel, e rappresenteranno una fonte di dati di fondamentale importanza per il conseguimento dei risultati previsti dal cliente.