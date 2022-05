Officina Stellare, Satellogic Inc. entra nel capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Officina Stellare rafforza il suo ruolo nella filiera aerospaziale internazionale aprendo l’azionariato a Satellogic, player globale della space economy (nato in Argentina, il suo quartier generale è in Usa) quotato al Nasdaq. L’accordo rafforza in particolare i rapporti già in essere tra Officina Stellare, quotata su Egm, e Satellogic, consentendo lo sviluppo di un progetto per realizzare una piattaforma di dati per l’osservazione della Terra quasi in tempo reale.



L’accordo, di rilievo per l’intera...