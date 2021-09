Officinae, modelli lineari per ogni fisicità

Nel frattempo in questo mese di settembre verrà pubblicato un “look book” emozionale per raccontare alle clienti come nasce una collezione.

Durante l’anno le collezioni sono due, una invernale e una estiva. Ma il brand lavora molto anche sulla pronta consegna. Ogni collezione conta circa 1.200 capi.

Le linee sono semplici e fluide, i colori classici dal blu a tutte le sue gamme, al bordeaux, beige, rosso, arancio e i verdi.

I colori variano anche in base alle richieste. «Ci sono alcune tipologie di tessuto che compro grezze e che poi a seconda dell’andamento della collezione tingo in base alle richieste - dice ancora -, tinture naturali che vengono realizzate grazie a pigmenti. È un modo per ottimizzare l’acquisto dei tessuti». In alcuni casi vengono fatti stampare pochi pezzi da una antica stamperia che utilizza ancora moduli di legno come avveniva una volta. E per l’inverno è stata realizzata una lana bianca stampata con riquadri blu.