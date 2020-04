Officine addio, le automobili si aggiornano come gli smartphone Un pacchetto sempre più ampio di software gestisce le funzionalità della auto di oggi che si aggiornano a distanza grazie alla metodologia Over the air (OTA). di Corrado Canali

5' di lettura

Che siano elettriche o tradizionali, le vetture non possono più fare a meno dei software, quei programmi presenti nelle diverse centraline che ormai le fanno funzionale. Sono, infatti, loro che si occupano dell'efficienza e della comunicazione, ma per non perdere un colpo hanno bisogno di continui aggiornamenti per correggere gli errori di gioventù che si manifestano nell'uso corrente sia per potersi adeguarsi ai nuovi standard o ancora per migliorare l'efficienza della vettura. Se in passato le vetture erano richiamate in officina oggi sono delle reti sempre più sofisticare a farlo “a remoto” a distanza.



Dagli smartphone alle automobili

L'aggiornamanto da remoto è oggi possibile grazie ad una tecnologia che ha la sigla di OTA che sta per “over the air” che all'inizio è stata utilizzata dagli smartphone prima e in seguito anche dai tablet, ma che adesso viene stabilmente impiegata anche sulle auto per permettere di effettuare l'aggiornamento del software tramite la rete senza cavo e utilizzando un ricevitore a bordo o la scheda SIM integrata in grado di connettersi al cloud della costruttore della vettura. Come all'inizio per gli smartphone alcuni vanno approvati mentre altri si effettuano autonomamente senza chiedere alcun permesso a chi li riceve.



Tesla all'avanguardia

La Casa californiana di vetture elettriche è la più “open” in circolazione anche perché le auto elettriche sono quelle più dipendenti dai software visto che gestiscono l'intero sistema dell'auto, compresa la ricarica.

L'obiettivo è di mettere una pezza alle eventuali anomalie accertate tramite reclami o diventate di dominio pubblici dopo alcuni casi di incendio. E' stato così nel 2019 che è servito un upgrade per migliorare la ricarica della Model 3 oltre che per rivedere il settaggio delle sospensioni pneumatiche della Model S. O ancora per migliorare la protezione della batteria in caso di incidenti.



Upgrade scoperti dagli stessi utilizzatori

Sempre Tesla è stata al centro di una curiosa vicenda con protagonista un utilizzatore di Model S che ha scoperto una funzionalità introdotta a sua insaputa che garantiva una accelerazione ancora più rapida. Nota come Cheetah Stance, la nuova funzione regola la sospensione dell'auto in posizione da… ghepardo per offrire un migliore spunto. Come? Abbassando la sospensione anteriore per migliorare lo smorzamento se si preme il freno col piede sinistro e si accelera col piede destro, abilitando la modalità racing del lounge control per una partenza la più immediata possibile.